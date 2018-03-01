Kızılhaç: Afrin'e ilk yardım konvoyu girdi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri operasyonun başladığı 20 Ocak'tan beri ilk kez bu bölgeye yardım konvoyu girdiğini açıkladı. Bölgedeki 50 bin kişinin faydalanacağı boyutta olan insani yardımlarla ilgili açıklamada bulunan ICRC'nin Suriye sözcüsü Ingy Sedky, "Bu bölgeye yönelik saldırının başlangıcından bu yana Afrin'e giren ilk konvoyumuz" dedi. Sedky, ICRC ile Suriye Arap Kızılayı tarafından gönderilen ve 29 kamyondan oluşan konvoyda 7 bin 500 kolilik gıda, su arıtma gereçleri ve tıbbi malzemelerin yanı sıra bebek bezi, yatak, battaniye ve kışlık kıyafet bulunduğunu belirtti. Suriye Arap Kızılayı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kamyonların Afrin'in ana yerleşim bölgesine ve Tel Rifat kasabasına ulaştığını bildirdi. AP'nin haberine göre, rejim kontrolündeki Suriye Merkez Askeri Medya, Türk askerleri ve Türkiye destekli muhalif güçlerin Marimamin köyü yakınlarında konvoyu hedef aldığını öne sürdü. Ancak ICRC sözcüsü Sedky, konvoyun akıbetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda" dedi.

Afrin'e son yardım konvoyu Aralık 2017'de ulaşmıştı. Çatışmalar sürüyor Afrin'deki bazı cephelerde Türkiye destekli Suriyeli muhalifler ve az sayıdaki rejim güçleri tarafından desteklenen YPG unsurları arasındaki çatışmalar bugün de devam etti. Uluslararası Af Örgütü, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Afrin ve Azez bölgelerinde "her iki tarafça da ayrım gözetmeden bombardıman yapıldığı iddialarına" karşı uyarıda bulundu. Örgütün Ortadoğu araştırma direktörü Lynn Maalouf, "Kentlerde köy ve yerleşim bölgelerinin bombalandığına dair haberler son derece terdirgin edici" ifadesini kullandı. Bozdağ: BM kararı Zeytin Dalı'nı kapsamıyor Öte yandan Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından Suriye genelinde 30 gün ateşkes ilan edilmesi için alınan ancak yürürlüğe girmeyen kararın, Zeytin Dalı Harekâtını kapsamadığını söyledi. Bozdağ, "Kararı okuduk hem de iyi okuduk. Onların esas okumasında fayda var. Kararda, bazı yerleşim yerlerinin isimleri sayılıyor. Sayılan yerler arasında Afrin yok. Terör örgütü DEAŞ ve bunlarla irtibatlı olanlarla mücadele bu kararın kapsamı dışında tutulmaktadır" dedi.