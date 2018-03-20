Kızılhaç Afrinlilerin sığındığı Tel Rıfat'a ulaştı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Suriye Kızılhaçı'na ait yardım konvoyu Afrin'den kaçan binlerce ailenin bulunduğu Tel Rıfat’a ulaştı. ICRC Sözcüsü Ingy Sedky, 14 kamyondan oluşan konvoyun 25 ton yardım malzemesi ve su taşıdığını açıkladı. "Bazı kamyonlar bölgeye ulaştı ve geri kalanı da gün içinde ulaşacak" diyen Sedky halka ekmek, battaniye ve içme suyu dağıtımına başlandığını söyledi. Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat YPG kontrolünde bulunuyor.

ICRC bölgesel direktörü Robert Mardini atılan adımı cesaretlendirici bir gelişme olarak tanımlayarak "Çaresiz ve korkmuş bir halde son günlerde binlerce kişi kalacak bir yeri olmadan, kıt yiyecek, su ve tıbbi malzemeyle Afrin'den kaçtı" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler yetkililerinin verdiği rakamlara göre yaklaşık 100 bin kişi Afrin’in kırsal bölgelerinde "sıkışmış" ve insani yardıma muhtaç durumda. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Marixie Mercado bölgeye 20 gündür sağlık ve gıda yardımı yapılamadığını ve su taşıyan kamyonların Perşembe gününden beri durdurulduğunu söyledi. UNICEF'in tahminlerine göre Afrin'de 50 bin çocuk insani yardıma muhtaç.