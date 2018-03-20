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Kızılhaç Afrinlilerin sığındığı Tel Rıfat'a ulaştı

20.03.2018 19:22 | Son Güncelleme

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Suriye Kızılhaçı’na ait 14 kamyonluk yardım konvoyu Afrin'den kaçan ailelerin bulunduğu Tel Rıfat kentine ulaştı.

Kızılhaç Afrinlilerin sığındığı Tel Rıfat'a ulaştı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Suriye Kızılhaçı'na ait yardım konvoyu Afrin'den kaçan binlerce ailenin bulunduğu Tel Rıfat’a ulaştı. ICRC Sözcüsü Ingy Sedky, 14 kamyondan oluşan konvoyun 25 ton yardım malzemesi ve su taşıdığını açıkladı. "Bazı kamyonlar bölgeye ulaştı ve geri kalanı da gün içinde ulaşacak" diyen Sedky halka ekmek, battaniye ve içme suyu dağıtımına başlandığını söyledi. Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat YPG kontrolünde bulunuyor.

ICRC bölgesel direktörü Robert Mardini atılan adımı cesaretlendirici bir gelişme olarak tanımlayarak "Çaresiz ve korkmuş bir halde son günlerde binlerce kişi kalacak bir yeri olmadan, kıt yiyecek, su ve tıbbi malzemeyle Afrin'den kaçtı" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler yetkililerinin verdiği rakamlara göre yaklaşık 100 bin kişi Afrin’in kırsal bölgelerinde "sıkışmış" ve insani yardıma muhtaç durumda. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Marixie Mercado bölgeye 20 gündür sağlık ve gıda yardımı yapılamadığını ve su taşıyan kamyonların Perşembe gününden beri durdurulduğunu söyledi. UNICEF'in tahminlerine göre Afrin'de 50 bin çocuk insani yardıma muhtaç.

Türk Dışişleri'nden ICRC'ye tepki

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye’nin yardım çabalarıyla ilgili şüphelerini dile getirerek Türk Kızılayı’nın Afrin'deki Kürt nüfus nezdinde itibarının sıfıra yakın olduğunu söyledi. Bu açıklamaya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada "ICRC Başkanı’nın bazı uluslararası basın organlarında 'Türk Kızılayı'nın Suriyeli Kürtler nezdindeki itibarının sıfıra yakın hale geldiği' şeklindeki iyi niyetten uzak ifadelerinin kabul edilmesi mümkün değildir" dedi.

"Türk Kızılayı’nın küresel ölçekte dil, din, milliyet, coğrafya ayrımı yapmaksızın kararlılıkla yürütmeye devam ettiği insani yardım operasyonlarını en iyi bilmesi gereken kuruluşlardan biri de ICRC olmalıdır" diyen Aksoy açıklamayı kınadıklarını ifade etti.

©Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa, AFP / EC, GY

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