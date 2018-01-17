Kızlarını Adnan Oktar’ın programında görünce suç duyurusunda bulundu

İhsan Ekici, Viyana, 17 Ocak, (DHA)- Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Elvan Koçak (44) adlı vatandaş uzun zamandır haber alamadığı 2 kızını televizyonda Adnan Oktar'ın programında gördü. Uzun zamandır haber alamadığı kızlarını Oktar'ın programında gören baba Türkiye'ye gelerek suç duyurusunda bulundu.

"Adnan Oktar reşit olmayan kızımı alıkoyuyor"

7 Yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi T.'nin çocukları Ş.K.(19) B.K.(17) ve oğlu M.K(17) ile birlikte Türkiye'ye gittiğini ve çocuklarından uzun süre haber alamadığını bu hafta sonu bir akrabalarının " Senin kızların Adnan Oktar'ın yanında tv show yapıyorlar" uyarısıyla yıkıldığını anlatan baba Elvan Koçak " Çocuklarımdan B. ve ikizi olan M. daha 17 yaşındalar. Reşit olmayan kızımı televizyona çıkartarak show yapan Adnan Oktar ve diğer sorumlulardan davacı olacağım." dedi. Avusturya Jugendamt ( Gençlik Dairesi) ve savcılığına da durumu bir şikayet dilekçesi ile bildirdiğini ifade eden Koçak " Kızlarım Viyana'da iyi bir eğitim görüyorlardı. B. okul birincisi bir çocuk. Eğitimlerini yarıda bırakıp Adnan Oktar tarafından yeri belli olmayan bir otelde alıkonulduklarını duyuyorum. Çocuklarımdan sadece Ş. mesajlarıma cevap veriyor. O mesajları da kızımın yazdığına inanmıyorum. Çünkü Ş.'nın Türkçesi ve yazım tarzına uymuyor." diye konuştu.