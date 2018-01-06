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KKTC yarın sandığa gidiyor

DÜNYA HABERLERİ | 06.01.2018 14:12 | Son Güncelleme 11 saat önce

Ali Ruhluel/Lefkoşa 6 Ocak (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere yarın sandığa gidiyor. 12 Aralık'ta başlayan propaganda dönemi, bugün saat 18.00'de tamamlanıyor. Bugün saat 18.00'den sonra propaganda yasak. Yarın ise seçim günü yasakları uygulamaya girecek.

Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilen Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası ile KKTC'deki seçimlerde ilk kez çarşaf liste uygulanacak; seçmenler sadece bulundukları ilçede değil ülke genelindeki 50 milletvekilini belirlemede etkili olacak. 1976'dan bugüne kadar ara seçimler dahil 14'üncü kez yapılacak milletvekilliği seçimine, 8 siyasi partiden 379 ve 9 da bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katılıyor. Bağımsız adaylar, Lefkoşa'da 4, Gazimağusa'da 2, Girne, Güzelyurt ve İskele'de 1 kişi. Seçime katılan siyasi partiler oy pusulasında Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) sırasıyla yer alıyor.

Seçime katılan siyasi partiler, Siyasi Partiler Yasası uyarınca adaylarını belirlerken yüzde 30 cinsiyet kotası uyguladı.

Görüntü Dökümü

KKTC genel görüntüleri

Seçim billboard görüntüleri

Oy verme işlemi işlemleri (Arşiv)

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