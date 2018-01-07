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KKTC'de oy verme işlemi sona erdi 2

DÜNYA HABERLERİ | 07.01.2018 20:18 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ali Ruhluel/Lefkoşa 7 Ocak (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere bugün sandığa gitti. Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için oy verme süreci saat 08.00'de başlayarak 18:00'de Türkiye saati ile de 19:00 da sona erdi. Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için ada genelinde 190 bin 551 seçmen 719 sandıkta oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından katılım oranı yüzde 62.4 olarak açıklandı.

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