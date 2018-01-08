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KKTC'de seçimin galibi belli oldu

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 01:05 | Son Güncelleme 1 saat önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) oyların büyük bir çoğunluğunu alarak seçimlerin galibi oldu.

KKTC, 50 temsilcisini belirlemek üzere dün sandığa gitti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilen Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası ile KKTC'deki seçimlerde ilk kez çarşaf liste uygulandı.

Seçmenler sadece bulundukları ilçede değil ülke genelindeki 50 milletvekilini belirlemede etkili odu.

Milletvekilliği seçimine, 8 siyasi partiden 379 ve 9 da bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi UBP oyların büyük bir çoğunluğunu alarak seçimden galip çıktı.

ÖZGÜRGÜN: EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE ÇALIŞACAĞIZ

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, sandıkların açılmasının ardından UBP Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaparak halka seslendi.

Özgürgün, balkon konuşmasında böyle bir güzelliği yarattıkları için kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Biz biriz, biz bütünüz, birlik ve beraberlik içindeyiz, bunu gösterdiniz. Size yürekten teşekkür ediyorum. Bizim gücümüz sizden, halkımızdan gelir" dedi.

Halkın kendilerine vereceği güçle kendilerini yeni döneme hazırladıklarına değinen Özgürgün, bugün bunun görüldüğünü, UBP'nin büyük bir farkla sandıktan birinci parti olarak çıktığını kaydetti. Özgürgün, "Biz halkımızdan aldığımız bu güvenle, bu sorumlulukla yeni dönemde halkın refahı, mutluluğu ve tüm KKTC'nin kalkınması için el ele, gönül gönüle çalışacağız" dedi.

Özgürgün, tüm halkın müreffeh, ekonomik refah ve mutluluk içinde yaşaması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Birlik beraberlikle bunu başaracağımızı yürekten görüyorum. Biz biriz beraberiz. Bugün geçmişimizle övünüyoruz, geleceğimize güvenle bakıyoruz. Bunu da UBP'nin 42 yıllık geçmişinden alıyoruz" dedi.

Halkın kendilerine bu güvenle ciddi bir sorumluluk ve görev verdiğini vurgulayan Özgürgün, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu sorumluluğu alıyor ve genç dinamik, tecrübeli, kadrolarımızla ülkeye hizmet için hazır olduğumuzu haykırıyorum. Güneşimiz bir, davamız bir, sevdamız bir, yolumuz bir, partimiz bir, KKTC bir. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

"MİLLETVEKİLİ İSİMLERİ EN GEÇ SALI SABAHI BELLİ OLACAK"

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Şefik de, milletvekili sayılarının partilere dağılımının ve milletvekili isimlerinin Pazartesi akşamı veya en geç Salı sabahı belli olmasını beklediklerini kaydetti.

İLK KEZ KADIN KOTASI UYGULANDI

Bu seçimde ilk kez kadın kotası uygulandı. 117 kadın aday seçime katıldı. Kuzey Kıbrıs'ta kadınlar ilk kez görünür hale geldi.

Yüzde 5 barajının uygulandığı seçimde yeni bir seçim sistemi denendi. Bugüne kadar 5 seçim bölgesinde oy kullanılıyordu. Bu seçimde bölge ayrılı kaldırıldı. Çarşaf liste adı verilen sistemle ülke tek seçim bölgesi oldu, oy pusulası büyüdü. 50'ye 70 boyutunda yani poster büyüklüğünde oy pusulası sandıkların erken saatlerden itibaren dolmasına yol açtı.

Seçmenler "mühür", "mühür tercih" ve "karma" olmak üzere üç şekilde oy kullandı. "Mühür"de seçmen sadece partiye mühür vurarak oy verdi. "Mühür tercih"te, seçmen oy verdiği partinin adayları arasından tercih yaptı.

"Karma"da ise parti tercihinden bağımsız olarak ülke genelinde farklı parti listelerinden ve bağımsız adaylar arasından tercih yapılarak oy kullanıldı. Bu seçenekte 388 aday arasından 50'ye kadar tercih yapılabildiği için oy verme işlemi 10 dakikaya kadar uzadı. Sistemin karışıklığı nedeniyle oy sayım işleminin de önceki yıllara göre daha uzun olması bekleniyor.

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Sandık KKTC erken seçim oy sayımı UBP Ulusal Birlik Partisi

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