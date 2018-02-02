KKTC’nin yeni Başbakanı Tufan Erhürman oldu

Ali Ruhluel / Lefkoşa 2 Şubat (DHA) - KKTC'de 7 Ocak'ta gerçekleştirilen Milletvekilliği erken seçimlerinin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi CTP, Halkın Partisi HP, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti koalisyon hükümeti KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Tarafından onaylandı. Bugün KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı kabul etti. Erhürman Akıncı'ya yeni hükümetin bakanlar kurulunu sundu ve dört partili geniş tabanlı hükümet Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından onaylandı.

CTP Genel Bakanı Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesi sonrasında basına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sunduğunu ve Cumhurbaşkanı Akıncı'nın da listeyi onayladığını bildirdiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu listesini kamuoyuyla paylaşan Erhürman, dört parti olarak sürdürdükleri koalisyon çalışmalarının bugün Cumhurbaşkanı Akıncı'nın da onayı ile hükümetin kurulmasıyla sonuçlandığını vurguladı. Anayasa'nın 109. Maddesi'ne göre, Bakanlar Kurulu'nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından, Cumhuriyet Meclisi'nde okunması gerekiyor.