Koalisyon anlaşmasında neler var?

İşte anlaşmadan satır başları..."Avrupa için yeni bir uyanış, Almanya için yeni bir dinamik, ülkemiz için yeni bir birliktelik" başlığını taşıyan 177 sayfalık koalisyon anlaşması Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından Pazartesi günü Berlin'de imzalandı. Peki anlaşmadaki kilit noktalar neler? Mülteciler ve aile birleşimi: CDU, CSU ve SPD arasındaki önceki büyük koalisyon, geçici koruma statüsündeki mültecilerin aile birleşimi hakkını askıya almıştı. Yeni koalisyon anlaşmasına göreyse bu sayı, ayda bin kişiyle sınırlandırılacak. Öte yandan kabul edilecek toplam sığınmacı sayısına da yılda 180 ila 220 bin sınırı getiriliyor. Avrupa: Anlaşmada partiler, Avrupa Birliği'nde reform sürecinin önemini vurguluyor ve Almanya'nın Euro Bölgesi'ni küresel krizlerden koruma noktasında Fransa'yla yakın işbirliği içinde çalışacağını söylüyor. Yeni hükümetin AB bütçesine daha fazla katkıda bulunabileceği belirtiliyor ve "bütçe disiplininin" öneminin altı çiziliyor.

Savunma ve kalkınma işbirliği: Koalisyon anlaşmasında bu iki alanda muğlaklık mevcut. Anlaşma, "uluslararası sorumluluk" alanında ek 2 milyar euroluk harcama ve orta vadede yaklaşık 9 milyar euroluk yatırım öngörüyor. Ancak bu konu, koalisyon ortakları arasında tartışmalı niteliğini koruyor. Kalkınma işbirliği alanındaki yatırımlar, artan savunma harcamalarıyla bağlantılı olacak. Türkiye: Anlaşmada Türkiye'yle ilgili olarak "AB'nin genişlemesinde süratten önce titizliğe önem verileceğine" vurgu yapılıyor. Türkiye'nin "Almanya'nın önemli bir ortağı" ve "AB'nin komşusu" olarak nitelendirildiği metinde, Almanya'nın Türkiye ile "çok boyutlu ilişkileri"ne dikkat çekilerek "Türkiye'yle iyi ilişkilerin Almanya'nın çıkarına olduğu" vurgulanıyor. Anlaşmada, "Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarının uzun süredir kötüleştiği" kaydedilerek bu nedenle Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinde hiçbir fasılın kapatılmayacağı ve yeni bir fasılın açılmayacağı öngörülüyor. Öte yandan, Türkiye "önkoşulları yerine getirmediği sürece" vize serbestisinin sağlanmayacağı ve Gümrük Birliği'nin genişletilmeyeceği vurgulanıyor.