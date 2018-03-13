Koalisyon anlaşmasındaki 5 tuhaflık

Hükümet ortaklarının imzaladığı koalisyon anlaşmasında bu kez evdeki temizlik işlerinden abur cubur alışkanlığına dek ilginç ayrıntılar yer alıyor.Misyon tamamlandı. Angela Merkel 14 Mart'ta yeniden başbakanlığa seçilecek. Almanya böylece genel seçimden yaklaşık altı ay sonra yeni hükümetine kavuşmuş olacak. Büyük koalisyonun çalışmalarına Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında imzalanan koalisyon anlaşması ışık tutacak. Koalisyon anlaşmasında, mülteci ailelerinin birleşmesi ve sağlık hizmetleriyle ilgili görüş ayrılıkları uzun pazarlıklardan sonra giderilebilmişti.

Koalisyon hükümetinin 177 sayfalık koalisyon anlaşmasında konut sıkıntısından istihdam piyasasına kadar birçok konu yer alıyor. Koalisyon anlaşmasında "Almanya'yı yeni bir dinamiğe kavuşturmayı amaçlıyoruz. Kazanımları güvence altına alıp daha da arttırmayı ancak böyle sağlayabiliriz" cümlesi yer alıyor. Ancak bu kez koalisyon anlaşmasında alışılmadan maddeler de göre çarpıyor. İşte Alman hükümetinin yeni programında yer alan beş ilginç ayrıntı: