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Koalisyon görüşmeleri bir gün daha uzatıldı

06.02.2018 00:46 | Son Güncelleme

Almanya'da Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokratlar bitirilmesi beklenen koalisyon görüşmeleri bir gün daha uzatıldı.

Koalisyon görüşmeleri bir gün daha uzatıldı

Parti temsilcilerine göre görüşmelerde iyimser bir hava var ve taraflar sonuca yakın.Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyon görüşmelerine Salı günü devam edilecek. Taraflardan yapılan açıklamalara göre 'büyük koalisyon' adı verilen hükümetin kurulması konusunda iyimser bir hava var ve heyetler son bir kaç konuda uzlaşmaya varmak için çaba gösteriyor.

Normal koşullarda Pazar günü sona ermesi gereken müzakereler bir gün uzatılmıştı. Ancak parti temsilcileri bu uzatmanın da yeterli olmadığı ve biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Eylül ayında yapılan seçimlerin ardından başlatılan farklı koalisyon görüşmelerinden bugüne kadar sonuç alınamamıştı.

SPD Parlamento Grup Başkanı Andrea Nahles, Pazartesi günkü görüşmelere geçilmeden önce müzakereleri kastederek "İşe yarayacak" dedi.

CSU'nun üst düzey isimlerinden Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller de iyimser bir dil kullanarak "Bu kez olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Salı günü son şekli verilecek"

Rheiniche Post gazetesinin SPD kaynaklarına dayandırdığı haberine göre CDU lideri Başbakan Angela Merkel, SPD lideri Martin Schulz ve SDU lideri Horst Seehofer Salı günü koalisyon anlaşmasına son şeklini vermek istiyor. Parti temsilcilerinin verdiği bilgiye göre tarafların uzlaşması gereken iki başlık kaldı: sağlık hizmetleri ve çalışma reformu.

Salı gecesi uzlaşmaya varılmasını bekleyen CDU Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, sağlık ve çalışma reformunun yanı sıra bütçe ve dış politikada da uzlaşmaya varılamadığını kaydetti.

Avrupa Birliği politikası konusundaki görüşmeler ise sona erdi. SPD lideri Schulz'un Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre Sosyal Demokratlar Avrupa politikası konusunda masadan memnun ayrıldılar. Schulz sosyal medya hesabından anlaşmanın "Euro bölgesi için daha fazla yatırım ve yatırım bütçesi ile zorunlu kemer sıkma politikalarına son verilmesini" öngördüğü bilgisini paylaştı.

SPD seçim kampanyası boyunca seçmenlere Avrupa Birliği'nde reform yapılması sözü vermişti. Schulz, SPD'nin "daha iyi ve adil bir Avrupa" için çalışacağı vaadinde bulunmuştu. Ancak bu vaatler seçmende tam olarak karşılık bulamamış ve SPD seçimlerde yüzde 20,5'le 1949'dan bu en düşük oy oranını almıştı.

İki partiye de destek azalıyor

Alman siyasi araştırma kuruluşu INSA'nın Pazartesi günü yayınladığı bir ankete göre SPD'ye destek azalmaya devam ediyor. Anket sonuçlarında SPD'nin oy oranı yüzde 17 seviyesinde. Aynı ankete göre seçimlerden bu yana yüzde 3 oranında oy kaybeden Hristiyan Birliğe destek ise yüzde 30,5 civarında. Bu koalisyon kurmayı hedefleyen iki partinin yüzde 50'den fazla desteğe sahip olmadığı anlamına geliyor.

rtr,AFP/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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