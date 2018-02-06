Koalisyon görüşmeleri bir gün daha uzatıldı

Parti temsilcilerine göre görüşmelerde iyimser bir hava var ve taraflar sonuca yakın.Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyon görüşmelerine Salı günü devam edilecek. Taraflardan yapılan açıklamalara göre 'büyük koalisyon' adı verilen hükümetin kurulması konusunda iyimser bir hava var ve heyetler son bir kaç konuda uzlaşmaya varmak için çaba gösteriyor.

Normal koşullarda Pazar günü sona ermesi gereken müzakereler bir gün uzatılmıştı. Ancak parti temsilcileri bu uzatmanın da yeterli olmadığı ve biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Eylül ayında yapılan seçimlerin ardından başlatılan farklı koalisyon görüşmelerinden bugüne kadar sonuç alınamamıştı.

SPD Parlamento Grup Başkanı Andrea Nahles, Pazartesi günkü görüşmelere geçilmeden önce müzakereleri kastederek "İşe yarayacak" dedi.

CSU'nun üst düzey isimlerinden Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller de iyimser bir dil kullanarak "Bu kez olacağını düşünüyorum" diye konuştu.