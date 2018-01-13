Koalisyon Görüşmeleri İçin Gözler SPD Kongresi’nde

Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU ile Sosyal Demokrat Parti SPD arasındaki koalisyon ön görüşmelerinde mutabakat sağlanmasından sonra gözler SPD'nin gelecek hafta pazar günü yapılacak kongresine çevrildi.

Almanya'da genel seçimin üzerinden geçen tam 110 gün sonunda, ön görüşmelerde sağlanan uzlaşma SPD'nin 21 Ocak'taki kongresinde delegelerden onay alırsa, o zaman resmi koalisyon görüşmelerine geçilebilecek.

Alman medyasında yapılan yorumlarda, SPD'nin kıyasıya geçen ön görüşmelerde genel sağlık sigortası ya da yüksek kazançlılardan yüksek vergi kesilmesi gibi konuları karşı tarafa yine kabul ettiremediği, o yüzden parti lideri Martin Schulz'un büyük koalisyona sıcak bakmayan SPD tabanını ikna etmekte zorluk çekeceği öne sürülüyor.

Martin Schulz, ön görüşmelerin sonucunu "mükemmel bir başarı" olarak nitelemiş, parti yönetimi de koalisyon görüşmelerinin başlaması için onay vermişti.

Ön görüşmelerde 'Türkiye politikası' da konuşuldu

Tarafların üzerinde uzlaştığı 28 sayfalık belgede Türkiye politikasıyla ilgili önemli ifadeler de yer aldı. Türkiye'nin AB ile olan sürecinde, Başbakan Angela Merkel'in ve ortağı Martin Schulz'un sert tavırlarını sürdürdükleri diikat çekerken, liderler Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerinde herhangi bir faslın kapanmasını veya yeni bir faslın açılmasını istemediklerini bildirdiler.