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Koalisyon görüşmelerinde ilerleme sağlandı

12.01.2018 12:31 | Son Güncelleme 28 dakika önce

Berlin'deki koalisyon ön görüşmelerinde mutabakat sağlandı.

Liderler arasındaki pazarlık maratonu 24 saat sürdü.Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat partileri arasında koalisyon hükümeti kurma imkânlarının ele alındığı ön görüşmelerde mutabakat sağlandığı bildirildi.

Parti liderleri ve meclis grup başkanlarının katıldığı altılı görüşmelerde alınan kararların genişletilmiş heyetler buluşmasında onaylanması bekleniyor. Üzerinde anlaşma sağlanan konulara dair henüz açıklama yapılmadı.

Perşembe sabahı önce alt heyetler, ardından da parti liderleri Angela Merkel, Martin Schulz ve Horst Seehofer Sosyal Demokrat Parti genel merkezinde biraraya gelmişti. Görüşmeler gece boyunca sürdü. Liderleri en çok vergi, bütçe ve göç politikaları uğraştırdı.

Emeklilik ve sağlık politikaları dışında sınırlı korunma statüsünü haiz mülteci adaylarının aile birleşiminden yararlandırılması da çetin konular arasında yer alıyor. Öte yandan muhafazakâr Birlik ve Sosyal Demokrat partilerin ek harcama gerektiren planlarının bütçeyle uyumlaştırılması ve bütçenin açık vermesine yol açmayacak şekilde karara bağlanması gerekiyor.

Koalisyon görüşmelerine SPD kongresi karar verecek

Genel başkanlar Angela Merkel ve Martin Schulz görüşmelere başlarken önlerinde önemli engellerin bulunduğunu, ancak uzlaşmaya vararak koalisyon pazarlığını sona erdirmeyi amaçladıklarını söylemişti.

Uzun yıllar Avrupa Parlamentosu başkanlığı yapan Martin Schulz, Avrupa politikasını öne çıkardı ve AB üyesi ülkelerin birbirinden uzaklaşma yerine beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirtti. Schulz, yeni hükümetin AB'ye güç kazandırmasının hükümet ortaklığı için öne sürdükleri şartlar arasında yer aldığını da dile getirdi.

Liderler buluşmasının tamamlanmasının ardından genel başkanlar ön görüşmelerin sonuçları hakkında basına bilgi verecek. Koalisyon görüşmelerinin resmi olarak başlatılması ise Sosyal Demokrat Parti'nin 21 Ocak'ta Bonn'da düzenleyeceği olağanüstü kongrede alınacak karara bağlı olacak.

DW/dpa/AG/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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