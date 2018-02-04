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Koalisyon görüşmelerinde son gün

04.02.2018 14:17 | Son Güncelleme

Almanya’da Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokratlar arasındaki koalisyon görüşmeleri son gününe girdi.

Koalisyon görüşmelerinde son gün

Merkel ve Schulz temkinli konuştu, müzakereler Pazartesi ve Salı'ya sarkabilir.Almanya'da dört ay önce yapılan seçimler sonrasında hükümet kurma girişimleri sürüyor. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) liderleri ve temsilcileri büyük koalisyon olarak adlandırılan hükümeti kurmak için Pazar günü bir kez daha Berlin'de bir araya geldi.

CDU/CSU ile SPD, görüşmelere başlarken 4 Şubat tarihinde koalisyon görüşmelerini sonlandırmayı hedeflediklerini açıklamışlardı.

Görüşme öncesi bir açıklama yapan CDU Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, görüşmelerin son gününe "iyi niyetle” girdiğini, ancak bugünkü oturumda önlerinde zorlu müzakere sürecinin olduğunu bildiğini söyledi.

"(Müzakereler) ne kadar sürer, onu şu anda bilemeyiz” diyen Merkel, Cumartesi günkü görüşmelerde iyi çalışıldığını, ancak halen daha üzerinde anlaşılması gereken önemli konuların bulunduğunu belirtti.

Her ne kadar bugün görüşmelerin son günü olarak ifade edilmiş olsa da müzakerelerin sarkması durumunda Pazartesi ve Salı günleri de görüşmelere devam edilebilecek.

Schulz temkinli konuştu

SPD Genel Başkanı Martin Schulz da oturum öncesi yaptığı açıklamada görüşmelerin bugün sonuçlanması konusunda emin olmadığını aktardı.

Schulz, “Size bugünün koalisyon görüşmelerinin son günü demek isterdim, ancak bunu günün ilerleyen saatlerinde göreceğiz” dedi.

Sosyal Demokratların üzerinde durduğu kira, sağlık sistemi ve nesnel bir sebep olmadan iş sözleşmesini sınırlama gibi sosyo-politik konularda henüz tam bir uzlaşı olmamasını değerlendiren Schulz, "Uzlaşmaların mümkün olduğunu düşünüyorum, ancak şu ana kadar buna erişemedik” diyerek konuştu.

Uzlaşma sağlanan yeni konular

Cumartesi günkü koalisyon görüşmelerinde taraflar iş kanunu, enerji ve tarım konularında uzlaşma sağladı. Bu uzlaşı doğrultusunda 45 kişiden daha fazla çalışanı olan işyerlerinde çalışanlar istedikleri zaman bir sorun yaşamadan çalışma saatlerini tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak değiştirme hakkına erişecekler.

Taraflar ayrıca 2030 yılına kadar başarmak üzere enerji, tarım, ulaştırma ve inşaat sektörlerinde iklim değişimini olumlu yönde etkilemeyi amaçlayan hedeflerde anlaştılar.

SPD'li Çevre Bakanı Barbara Hendricks'e göre 2019 yılında yasalaşacak olan bu hedefler doğrultusunda Almanya "çevre koruma öncüsü” rolünü koruyabilecek.

CDU/CSU ile SPD arasında devam eden koalisyon görüşmelerinden koalisyon anlaşması çıktığı takdirde ilk önce SPD'nin 443 bin üyesinin bu anlaşmaya onay vermesi gerekiyor. SPD üyelerinin onay vermesi durumunda yeni hükümet kurulabilecek ve bu sürecin de Nisan ayına kadar sürebileceği tahmin ediliyor.

DW,dpa,rtr,AFP / DÇÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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