Koalisyon görüşmelerinde son gün

Merkel ve Schulz temkinli konuştu, müzakereler Pazartesi ve Salı'ya sarkabilir.Almanya'da dört ay önce yapılan seçimler sonrasında hükümet kurma girişimleri sürüyor. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) liderleri ve temsilcileri büyük koalisyon olarak adlandırılan hükümeti kurmak için Pazar günü bir kez daha Berlin'de bir araya geldi.

CDU/CSU ile SPD, görüşmelere başlarken 4 Şubat tarihinde koalisyon görüşmelerini sonlandırmayı hedeflediklerini açıklamışlardı.

Görüşme öncesi bir açıklama yapan CDU Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, görüşmelerin son gününe "iyi niyetle” girdiğini, ancak bugünkü oturumda önlerinde zorlu müzakere sürecinin olduğunu bildiğini söyledi.

"(Müzakereler) ne kadar sürer, onu şu anda bilemeyiz” diyen Merkel, Cumartesi günkü görüşmelerde iyi çalışıldığını, ancak halen daha üzerinde anlaşılması gereken önemli konuların bulunduğunu belirtti.

Her ne kadar bugün görüşmelerin son günü olarak ifade edilmiş olsa da müzakerelerin sarkması durumunda Pazartesi ve Salı günleri de görüşmelere devam edilebilecek.