HABER

Koalisyon Müzakerelerinde Mülteciler Konusunda Uzlaşma

30.01.2018 18:03 | Son Güncelleme

Alman Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat (SPD) partileri arasında koalisyon müzakerelerinde en zor konu olarak tanımlanan mülteciler için aile birleşiminde uzlaşma sağlandı.

Alman Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat (SPD) partileri arasında koalisyon müzakerelerinde en zor konu olarak tanımlanan mülteciler için aile birleşiminde uzlaşma sağlandı.

Buna göre geçici koruma statüsü verilen mültecilerin yakınları için aile birleşimi 31 Temmuz 2018'e kadar mümkün olmayacak. 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren ise her ay en fazla 1000 kişilik bir aile birleşimi gerçekleşecek. Bu da, yılda en fazla 12 bin sığınmacı yakınının Almanya'ya gelebileceği anlamına geliyor. Üzerinde uzlaşma sağlanan ortak taslak önümüzdeki Perşembe günü, koalisyon hükümetinin kurulmasından bağımsız, Federal Meclis oturumunda oylanacak. Koalisyon ön müzakerelerinde mültecilerin aile birleşimi konusunda sert tartışmalar çıkmış ve SPD ayda bin kişi kontenjana karşı çıkacağını açıklamıştı.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, mültecilerin aile birleşiminin çok az bir sayıyla sınırlanması konusunda, "Ailelerin bir arada olması çok önemliyse Türkiye'de de kalabilirler" şeklinde şaşırtıcı bir açıklama yapmıştı. Bakan birçok Suriyeli'nin yakının Türkiye'de yaşadığını ve aile birleşimi talebinde bulunanların Türkiye'ye gidebileceğini ima etmişti. Birlik Partileri ve SPD arasında daha önce karara bağlanan ülkeye gelecek sığınmacı sayısına kota getirilmesine ise sosyal demokratlar önceden onay verdi. Buna göre yılda en fazla 180 ila 220 bin sığınmacı ülkeye gelebilecek. Koalisyon müzakerelerinin bu hafta sonunda sonuçlanması, 4 Şubat tarihinde muhtemelen son müzakere turunun yapılması planlanıyor. Gelecek hafta 8 Şubat'ta karnaval sezonunun en yoğun günleri başlamadan müzakerelerin tamamlanması hedefleniyor. Ardından SPD, koalisyon sözleşmesini 440 binin üzerinde üyesinin onayına sunacak. Mektupla oylamanın üç hafta süreceği tahmin ediliyor, yeni hükümetin ise Mart ayına kadar oluşturulması amaçlanıyor.

Öte yandan SPD'nin koalisyona girmesi durumunda sağ popülist ve İslam düşmanı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Federal Meclis'te ana muhalefet rolünü üstlenecek. 24 Eylül 2017 seçimlerinde yüzde 12,7 oy alarak Federal Meclis'te 92 milletvekiliyle temsil edilmeye hak kazanan AfD'nin, ana muhalefet olarak konuşma hakkı diğer partilere kıyasla daha uzun olacak. Gözlemciler, AfD milletvekillerinin bu konumlarını kullanarak, genel kuruldaki tartışma konularını yabancılar, iç güvenlik ve "İslamlaşma" gibi ana başlıklar etrafından şekillendirmeye çalışacaklarından yola çıkıyor.

AFD'nin oyu artıyor

Bu arada yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre AFD'nin oy oranı her geçen gün artıyor. Anketlere göre ülkede yeniden seçim yapılması halinde AfD'nin oyu yüzde 14'e yükselecek. Seçimde yüzde 20 alan Sosyal Demokratlar tarihlerinin dip noktasını görerek, yüzde 17'ye gerilerken, Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) oyu yüzde 33, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy oranı yüzde 11, Sol Parti'nin oyu ise yüzde 10 olarak belirlendi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Türk askerleri Instagram paylaşımlarıyla izini belli ediyor

Türk askerleri Instagram paylaşımlarıyla izini belli ediyor

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

İlginizi Çekebilir

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuzey Kore'de 60 bin çocuk ölümün eşiğinde

Kuzey Kore'de 60 bin çocuk ölümün eşiğinde

Tahran'ı fareler bastı! Sayıları 50 milyonu aştı

Tahran'ı fareler bastı! Sayıları 50 milyonu aştı

Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su Pierre Agnes okyanusta kayboldu

Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su Pierre Agnes okyanusta kayboldu

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Ünlü oyuncu hayatına son verdi

Ünlü oyuncu hayatına son verdi

Soçi zirvesinde son dakika gelişmesi! Sonuç bildirgesi açıklandı

Soçi zirvesinde son dakika gelişmesi! Sonuç bildirgesi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.