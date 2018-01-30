Koalisyon Müzakerelerinde Mülteciler Konusunda Uzlaşma

Alman Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat (SPD) partileri arasında koalisyon müzakerelerinde en zor konu olarak tanımlanan mülteciler için aile birleşiminde uzlaşma sağlandı.

Buna göre geçici koruma statüsü verilen mültecilerin yakınları için aile birleşimi 31 Temmuz 2018'e kadar mümkün olmayacak. 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren ise her ay en fazla 1000 kişilik bir aile birleşimi gerçekleşecek. Bu da, yılda en fazla 12 bin sığınmacı yakınının Almanya'ya gelebileceği anlamına geliyor. Üzerinde uzlaşma sağlanan ortak taslak önümüzdeki Perşembe günü, koalisyon hükümetinin kurulmasından bağımsız, Federal Meclis oturumunda oylanacak. Koalisyon ön müzakerelerinde mültecilerin aile birleşimi konusunda sert tartışmalar çıkmış ve SPD ayda bin kişi kontenjana karşı çıkacağını açıklamıştı.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, mültecilerin aile birleşiminin çok az bir sayıyla sınırlanması konusunda, "Ailelerin bir arada olması çok önemliyse Türkiye'de de kalabilirler" şeklinde şaşırtıcı bir açıklama yapmıştı. Bakan birçok Suriyeli'nin yakının Türkiye'de yaşadığını ve aile birleşimi talebinde bulunanların Türkiye'ye gidebileceğini ima etmişti. Birlik Partileri ve SPD arasında daha önce karara bağlanan ülkeye gelecek sığınmacı sayısına kota getirilmesine ise sosyal demokratlar önceden onay verdi. Buna göre yılda en fazla 180 ila 220 bin sığınmacı ülkeye gelebilecek. Koalisyon müzakerelerinin bu hafta sonunda sonuçlanması, 4 Şubat tarihinde muhtemelen son müzakere turunun yapılması planlanıyor. Gelecek hafta 8 Şubat'ta karnaval sezonunun en yoğun günleri başlamadan müzakerelerin tamamlanması hedefleniyor. Ardından SPD, koalisyon sözleşmesini 440 binin üzerinde üyesinin onayına sunacak. Mektupla oylamanın üç hafta süreceği tahmin ediliyor, yeni hükümetin ise Mart ayına kadar oluşturulması amaçlanıyor.