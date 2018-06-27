Koalisyon ortakları arasındaki mülteci krizi sürüyor

Merkel, meseleye AB zirvesinde çözüm arayacak. CSU ise zirvenin sonucunu bekliyor.Almanya'da koalisyon hükümetinin ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında mültecilere yönelik siyaset yüzünden yaşanan kriz sürüyor. CDU, CSU ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) liderlerinin Salı akşamı Berlin'de yaptığı toplantıda da aradaki görüş ayrılığının giderilemediği bildirildi.

CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, başka bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde kayıtlı olan sığınmacıların Almanya'ya girişine izin verilmemesini istiyor. CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel ise konuya AB düzeyinde çözüm bulunmasında ısrar ediyor. Merkel, bu Perşembe ve Cuma günleri Brüksel'de yapılacak AB liderler zirvesinde meseleye çözüm bulmaya çalışacak.

Görüşmeler sürecek

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Alman meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Salı akşamı yapılan toplantıda görüş birliği sağlanmasının beklenmediğine dikkat çekti. CDU'lu Kauder, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, görüşmelere devam edildiği sürece, bir sonuca ulaşma konusunda umut olduğunu dile getirdi. CDU ve CSU parti yönetimlerinin Pazar günü yapacakları iki ayrı toplantıda konuyu ele alacağına işaret eden Kauder, "Pazar ve Pazartesi günü birbirimizle konuşmak için vaktimiz olacak. CSU da Pazar günü biraraya gelecek, sonuçları bekleyip göreceğiz" dedi.