Koalisyon partileri sığınmacı politikasında anlaştı

SPD lideri Nahles, uzlaşılan planın, transit merkezler kurulmasını içermediğini söyledi.Almanya'da koalisyon ortakları arasında derin görüş ayrılıklarına neden olan ve hükümeti dağılma noktasına getiren sığınmacı politikaları konusunda partiler anlaşmaya vardı.

Hristiyan Sosyal Demokratlar'ın (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel ile Almanya'nın sınırlarında daha sıkı kontroller uygulanması için baskı yapan kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer konuyu görüşmek üzere Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Andrea Nahles ile Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan SPD lideri Nahles, hâlihazırda diğer Avrupa Birliği ülkelerinde kayıt edilmiş sığınma başvurusu sahiplerinin geri gönderilmesi sürecinin mevcut AB kuralları çerçevesinde hızlandırılması konusunda anlaştıklarını söyledi. Almanya'nın tek taraflı bir eyleme girişmeyeceğini sözlerine ekleyen SPD lideri, üzerinde anlaştıkları planın, Avusturya sınırında transit merkezler kurulmasını içermediğini belirtti.