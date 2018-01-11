Koalisyon pazarlığında önemli gün

Teknik heyetler arasındaki görüşmelerde, kanserojen olduğu öne sürülen ve önceki yasama döneminde koalisyon ortakları arasında sert tartışmalara yol açan tarım ilacı glifosat ile dizel motorlu araçları yasaklamaksızın egzoz emisyonlarının azaltılması konularında uzlaşma sağlanmıştı. Heyetler arasındaki görüşmelerden alınacak sonuçlar bugün parti liderlerinin onayına sunulacak.

Görüşmelerinin resmen başlaması için Sosyal Demokratların 21 Ocak'taki olağanüstü kongresi beklenecek.Alman Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat partileri arasındaki büyük koalisyon hükümetini devam ettirme konulu ön görüşmelerin bugün tamamlanması bekleniyor. Partilerin üzerinde anlaşma sağlamaya çalıştıkları konuların başında vergi ve mali politikalarla göç, istihdam, sağlık, bakım, emeklilik ve Avrupa politikaları geliyor. Pazar günü başlayan sondaj niteliğindeki görüşmelerde alınacak sonuçların Cuma günü açıklanması kararlaştırılmıştı.

Sosyal Demokrat Parti'nin ‘daha fazla adalet ve eşitlik' istediği konularda Birlik partilerini ikna edebilmesinin koalisyon pazarlığının anlaşmayla tamamlanmasında belirleyici olacağı belirtiliyor. Sosyal Demokrat Parti'nin resmi koalisyon görüşmelerine katılıp katılmayacağı 21 Ocak'ta Bonn'da yapılacak olan olağanüstü kongredeki oylamayla belli olacak.

Vergi ve sübvansiyon politikaları

Alman sağlık sigortaları, hastanelerdeki eksiklerin giderilmesine ayrılacak kaynağın gelişigüzel dağıtılmayıp, ihtiyaca göre kullanılmasının sağlanması için partilere çağrıda bulundu. Devletin vergi gelirlerinin 2016 – 2021 yılları arasında 140 milyar Euro artmış olacağını belirten Hristiyan Demokrat Birlik partisinin ekonomi şurası başkanı Wolfgang Steiger bu fazlanın üçte birinin borç ödemeleri, üçte birinin acil altyapı yatırımları ve diğer üçte birinin de vergi indirimi için kullanılması gerektiğini söyledi.

Meslek odaları en yüksek vergi oranının arttırılmaması uyarısında bulunuyor. Alman Zanaatkârlar Odası ve Alman İşverenler Birliği ‘kamu gelirlerinin rekor üstüne rekor kırdığı bir dönemde' vergi oranlarının arttırılmasını düşünmenin ‘saçmalık' olduğunu duyurdu. Sosyal Demokrat Parti matrahın yılda 55 binden 60 bin Euro'ya çıkarılması kaydıyla en yüksek vergi oranının yüzde 42'den yüzde 45'e yükseltilmesini talep ediyor.