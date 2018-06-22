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Koalisyon, Suriye ordusu mevzilerini bombaladı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2018 00:03 | Son Güncelleme

Suriye ordusu yetkilisi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait uçakların Humus'taki Suriye ordusu mevzilerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 askerin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Koalisyon, Suriye ordusu mevzilerini bombaladı

Humus bölgesinde, Palmira’nın 150 kilometre doğusundaki hükümet güçlerine yönelik hava saldırısının düzenlendiği bildirildi.

Suriye ordusundan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, koalisyonun hükümet güçlerine hava saldırısında 1 subayın öldüğünü söyledi.

Hava saldırısı, Suriyeli askerlerin, El-Halba yönünde ilerleyen 3 ABD aracının açtığı ateşe karşılık vermesinin hemen ardından gerçekleşti.

Kaynak, hükümet güçleri ile ABD askerleri arasında karadaki çatışmanın ilk olma özelliğini taşıdığını kaydetti.

(Sputnik)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Ordusu Suriye Humus Koalisyon

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