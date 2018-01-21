Koalisyon tartışması SPD'yi böldü

Genel Başkan Schulz hükümet krizinin sona ermesi için sorumluluk almaları gerektiğini söyledi.Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) Hristiyan Birlik partileriyle (CDU/CSU) koalisyon görüşmelerine başlanmasının oylanacağı olağanüstü kongrede delegelere hitaben bir konuşma yapan Genel Başkan Martin Schulz "bu fırsatı kaçırmanın büyük ihmalkârlık olacağını" söyledi. Partinin gençlik kolları başkanı Kevin Kühnert ise delegelerden "parti açısından olumsuz sonuçlar doğuracak olsa da koalisyon görüşmelerini ret etmekten çekinmemelerini" istedi. Kühnert'in genel başkandan daha fazla alkış aldığı görüldü.

Koalisyon görüşmelerine başlanmasından yana olanlarla büyük koalisyon hükümetinin devam ettirilmesine karşı olanlar kürsüye gelerek gerekçelerini açıkladılar. Partinin hemen bütün önde gelenleri Hristiyan Birlik partileriyle koalisyon hükümeti kurulmasından yana olduklarını açıkladılar.

SPD Genel Başkanı Martin Schulz oylamanın aynı zamanda "Almanya ve Avrupa için yol tayini anlamına da geldiğini" söyledi. SPD'nin korkmadan ve çekinmeden sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Schulz "cesaret yolunu seçmenin daha doğru olacağına inandığını" belirtti. Schulz koalisyon görüşmeleri başladığı takdirde karşı tarafa isteklerinin daha fazlasını kabul ettirmeyi vaat etti ve öncelikle sağlık sigortaları arasındaki eşitsizliği kaldıracaklarını, iş sözleşmelerinin gerekçe göstermeden süreye bağlanmasını yasaklayacaklarını ve mültecilerin aile birleşiminde daha esnek davranılmasını sağlayacaklarını söyledi. Hristiyan Birlik partileri ön görüşmelerde varılan mutabakat üzerinde değişiklik yapılmasını kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.