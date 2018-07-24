Koalisyondan Suriye Demokratik Güçleri’ne Eğitim

IŞİD’le mücadele koalisyonu, örgütten geri alınan toprakların korunması için Suriye Demokratik Güçleri’ne eğitim verdiklerini kaydetti.

Konuyla ilgili açıklamayı koalisyon yetkililerinden Fransız Tuğgeneral Frederic Parisot yaptı.

Parisot bir soru üzerine, IŞİD’den geri aldıkları toprakların korunması için Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) eğitim verdiklerini de söyledi.

SDG için “Kuzeydoğu Suriye Savunma Gücü” adını kullanan Parisot, bir muhabirin “Suriye Savunma Gücü’nün ne olduğu ve onlara ne tür eğitimler verildiği” şeklindeki sorusu üzerine, “Bunlar Suriye Demokratik Güçleri. Güvenlik güçleri dediğimiz güçlere sahip olacaklar. Çünkü savaştan sonra, ki aynısı Irak tarafı için de geçerli, askeri açıdan kazanımlarını ellerinde tutmaları gerekiyor. Dolayısıyla onlara toprakları ellerinde tutmaları için eğitim veriyoruz” diye konuştu.

YPG Suriye Demokratik Güçleri’nin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Türkiye YPG’nin PKK’nın uzantısı olduğunu belirterek terör örgütü olarak niteliyor.