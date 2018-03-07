Koalisyon'dan Türkiye'ye: 'Afrin Operasyonuna Ara Ver'

IŞİD’le mücadele koalisyonu, Türkiye ve müttefiki olan Suriyeli milislerden Afrin operasyonuna ara vermeleri çağrısında bulundu.
Amerika’nın Sesi’ne konuşan koalisyon güçlerinin sözcülerinden Amerikalı Albay Thomas Veale, “Tüm taraflara şiddeti azaltacak ve sivillerin hayatını tehlikeye atacak davranışlardan uzak duracak adımları atmaya ve IŞİD’le mücadeleye odaklanmaya davet ediyoruz” dedi.
Veale, BM tarafından kabul edilen 30 günlük ateşkes kararına uyulması çağrısında bulundu ve “Koalisyon BM Barış süreci kapsamında da Suriye Demokratik Güçleri’ne olan desteğini sürdürecektir” diye konuştu. SDG birden fazla etnik unsuru barındırsa da milis gücünün çoğu Türkiye’nin Afrin’de savaştığı YPG’lilerden oluşuyor.
Veale, “Bölgesel farklılıkları azaltacak ve herkesi yeniden DAEŞ’e karşı mücadeleye odaklayacak şekilde uluslararası diyalog çağrısında bulunuyoruz. DAEŞ hepimizin vatanlarına karşı ciddi bir tehlike oluşturuyor” dedi.
Operasyona ara
Veale’in yorumları, önceki gün Pentagon tarafından yapılan ve Türkiye’nin Afrin operasyonunun IŞİD’le mücadeleye ara verilmesine neden olduğunu açıklanmasını izliyor. Pentagon YPG güçlerinin Suriye’nin kuzey doğusuna doğru kayarak Türkiye’nin saldırılarına karşılık veren gruplara katıldığını açıkladı.
Suriye Demokratik Güçleri IŞİD’e karşı Fırat nehri vadisinde mücadele eden güçlerden 1700 kadarının Afrin’e, Türk operasyonuna karşı savaşmak üzere kaydırıldığını bildirdi.
SDG güçlerinin liderlerinden Ebu Ömer El-İdlibi basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bugün Fırat’ın doğusunda ve Deyrezor’daki yerleşim bölgelerinde savaşan güçlerimizi Afrin cephesine kaydırmak üzere zor bir karar almak durumunda kaldık” dedi.
El-İdlibi, ”Uluslararası kamuoyu Türkiye’nin saldırganlığını dizginleyebilseydi biz de böyle bir karar almak durumunda kalmayacaktık” diye konuştu.
Türkiye’nin “Zeytin Dalı” adını verdiği ve YPG’ye karşı yürüttüğü operasyon Ocak ayında başladı. Ankara, Suriye’nin kuzeyinde geniş bir bölgeyi kontrolu altına alan gruba karşı kendi sınır güvenliğini tesis etmek için başlattığını söylüyor.
Türkiye, YPG’yi, yıllardır Türk güvenlik güçlerine karşı savaşan terör örgütü PKK’nın uzantısı olarak görüyor. PKK Amerika ve Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü olarak görülüyor.
Ancak Amerika, PKK ile YPG arasındaki bağı kabul etmiyor ve YPG’yi IŞİD’e karşı yürütülen kampanyada önemli bir müttefik olarak görüyor.
Amerika’nın Afrin konusundaki tavrı
Washington defalarca Türkiye’ye itidal çağrısında bulundu ve Afrin’deki operasyonun IŞİD’in Suriye’den atılması mücadelesine zarar vereceği konusunda uyarılarda bulundu.
Geçen hafta Amerika Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye Afrin operasyonunu askıya alması çağrısında bulundu. Fransa ve Almanya’da Türkiye’ye benzer çağrılar yaptı.
Ancak bu çağrılar Türk yetkililer tarafından BM Ateşkes kararının Türkiye’nin yürüttüğü sınır güvenliği operasyonunu kapsamadığını söylenerek reddedildi.
Başbakan Binali Yıldırım Meclis’te yaptığı konuşmada, Doğu Guta’daki durumla Afrin operasyonunu birbirine karıştıranlar olduğunu ve BM kararının sadece Doğru Guta hakkında olduğunu söyledi.
BM tarafından kabul edilen ateşkes anlaşması tüm taraflardan acilen ateşkes ilan etmelerini, ülke genelinde insani yardımların ulaştırılmasını ve yaralıların savaş bölgelerinden çıkarılmasını sağlamalarını talep ediyor.
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