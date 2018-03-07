Koalisyon'dan Türkiye'ye: 'Afrin Operasyonuna Ara Ver'

IŞİD’le mücadele koalisyonu, Türkiye ve müttefiki olan Suriyeli milislerden Afrin operasyonuna ara vermeleri çağrısında bulundu.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan koalisyon güçlerinin sözcülerinden Amerikalı Albay Thomas Veale, “Tüm taraflara şiddeti azaltacak ve sivillerin hayatını tehlikeye atacak davranışlardan uzak duracak adımları atmaya ve IŞİD’le mücadeleye odaklanmaya davet ediyoruz” dedi.

Veale, BM tarafından kabul edilen 30 günlük ateşkes kararına uyulması çağrısında bulundu ve “Koalisyon BM Barış süreci kapsamında da Suriye Demokratik Güçleri’ne olan desteğini sürdürecektir” diye konuştu. SDG birden fazla etnik unsuru barındırsa da milis gücünün çoğu Türkiye’nin Afrin’de savaştığı YPG’lilerden oluşuyor.

Veale, “Bölgesel farklılıkları azaltacak ve herkesi yeniden DAEŞ’e karşı mücadeleye odaklayacak şekilde uluslararası diyalog çağrısında bulunuyoruz. DAEŞ hepimizin vatanlarına karşı ciddi bir tehlike oluşturuyor” dedi.

Operasyona ara

Veale’in yorumları, önceki gün Pentagon tarafından yapılan ve Türkiye’nin Afrin operasyonunun IŞİD’le mücadeleye ara verilmesine neden olduğunu açıklanmasını izliyor. Pentagon YPG güçlerinin Suriye’nin kuzey doğusuna doğru kayarak Türkiye’nin saldırılarına karşılık veren gruplara katıldığını açıkladı.