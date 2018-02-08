'Koalisyonun Bedeli Ağır Olacak'

Almanya’da neredeyse aylarca süren hükümet arayışı Birlik Partileri ile SPD’nin müzakerelerinde uzlaşmasıyla bir sonuca ulaştı, ama tarafların ‘Büyük Koalisyon’ için verdiği ödünler ve özellikle de SPD’nin tabanındaki huzursuzluk Berlin’de daha çok konuşulacağa benziyor.
Dün Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), sadece Bavyera Eyaleti’nde hüküm süren küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile Sosyal Demokrat Partisi (SPD) “Avrupa için yeni bir kalkış. Almanya için yeni bir dinamizm. Ülkemiz için yeni bir birliktelik” adını verdikleri belge ile koalisyon kurulması yönünde anlaşmıştı. Angela Merkel, SPD lideri Martin Schulz ve CSU lideri Horst Seehofer’in el sıkışmalarından sonra, gözler ilk olarak SPD’nin üyelerine döndü. SPD’nin üzerinde anlaşılan koalisyon protokolünü 463 binden fazla üyesine oylatması 20 Şubat’ta başlayacak. Bu sürecin yaklaşık iki hafta sürmesi bekleniyor. Ardından sonuç açıklanacak ve üyelerin çoğunluğunun koalisyona evet demesi durumunda, imzalar resmen atılacak.
Koalisyona karşı çıkan SPD’nin sol kanadı son haftalarda partiye üye kampanyası başlatarak anlaşmanın reddedilmesi için çağrıda bulunmuştu. Bu arada medyada yapılan yorumlarda, Sosyal Demokratlar için koalisyona devam kararının bedelinin ağır olacağı, anketlerde oy oranı yüzde 18’e kadar düşen SPD’yi siyasi krizin beklediği belirtiliyor. Martin Schulz seçim sonrası önce, "Asla Birlik Partileri ile koalisyona girmeyeceğiz" demiş, ardından da "Merkel başbakanlığında bir hükümette yer almayacağım.” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Schulz sözlerinden geri adım atmak zorunda kalırken, Dışişleri Bakanlığı'nı parti için rakibi Sigmar Gabriel'e kaptırmamak için SPD Genel Başkanlığı'ndan da vazgeçti.
Angela Merkel de, partisi CDU’nun kilit bakanlıklardan hiçbirini alamamış olması nedeniyle partisi tabanından eleştiriliyor. Dördüncü dönemini garantiye almanın başbakana pahalıya patladığı belirtilirken, Merkel’in 2022’deki seçimlerde bir kez aday olmayacağından, hatta iki yıl sonra başbakanlık koltuğunu partisinden başka bir isme teslim edebileceği söyleniyor.
SPD yeni hükümette altı bakanlık alacak. CDU beş bakanlıkla, CSU ise 3 bakanlıkla temsil edilecek. İçişleri Bakanlığı’nı Türkiye’nin AB üyeliğine en sert tavır koyan isimlerden biri olan CDU lideri Horst Seehofer üstlenecek. Bir süre önce, "Almanya artık Türk göçmenleri kabul etmemeli" diyen Seehofer’in uyum politikalarının hangi yönde olacağı merakla bekleniyor.
Öte yandan Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak gazeteci ve film yönetmeni Düzen Tekkal’ın adı geçiyor. CDU/CSU ve SPD koalisyon hükümetinde son dört yıldır bu görevi Aydan Özoğuz yürütüyordu. 39 yaşındaki Tekkal, gazetecilik yaptığı dönemde sekizi Türkiye kökenli, biri Yunan ve bir de polis memuru olmak üzere 10 cinayet işleyen terör çetesi NSU ve terör örgütü IŞİD’in Irak ve Suriye’de özellikle kadınlara yönelik saldırılarını konu alan haberleriyle tanınmıştı.
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