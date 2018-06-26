Koalisyonun zirvesi iltica krizine çözüm arayacak

Merkel ulusal önlemler yerine bütün AB ülkelerinin onaylayacağı çözümler bulunmasını istiyor.Almanya'da koalisyon hükümetinin ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) liderleri Berlin'de bir araya gelerek koalisyon içerisinde krize neden olan iltica politikasını görüşecek.

Üçlü zirve öncesinde Alman haber ajansı dpa'ya mülakat veren eski SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, iltica anlaşmazlığının koalisyonun dağılmasıyla sonuçlanmasının "Almanya ve Avrupa açısından kestirilmesi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği" uyarısında bulundu. "İnsan, bunlar aklını mı kaçırdı, demekten kendini alamıyor. Ben bir sosyal demokrat olarak Angela Merkel'in başbakanlıkta kalmasından yanayım" diyen Gabriel, Merkel'in Almanya'nın ağırlığını Avrupa'da hissettirdiği gibi Avrupa'nın Almanya için önemini kavradığını söyledi.

CDU Genel başkanı Merkel Perşembe ve Cuma günleri yapılacak olan Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları zirvesi sırasında mülteci adaylarının geri kabulüyle ilgili ikili anlaşmalar sağlamaya çalışacak. CSU Genel Başkanı ve İçişleri bakanı Horst Seehofer başbakan uzlaşma sağlayamadığı takdirde 1 Temmuz'dan itibaren başka bir AB ülkesinde iltica başvurusunda bulunmuş olan yabancıların sınırdan geri çevrilmesine başlanacağını duyurmuştu. Başbakanın iradesi dışında atılacak bu adımın koalisyon hükümetinin dağılmasına yol açabileceği ve AB'nin gelişmesini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.