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Kodak kripto para piyasasına giriyor: Kodakcoin

DÜNYA HABERLERİ | 10.01.2018 12:30 | Son Güncelleme 45 dakika önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Ocak (DHA) - Fotoğraf devi Kodak, kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Kodak, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde düzenlenen ve dünyanın en önemli teknoloji fuarı olarak kabul edilen CES 2018'de kripto para piyasasına gireceğini açıkladı. Kodakcoin ismiyle kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlanan Kodak, aynı zamanda kripto para madenciliği piyasasına da adım atacak.

Kodak, kendi kripto para birimiyle piyasaya girmesinin yanında, ayrıca kullanıcılara kendi ürettiği "kripto para maden cihazlarını" da kiralayacak. CES 2018'deki açıklamaya göre, Kodak'ın kripto para maden cihazlarını kiralamak isteyen kullanıcılar, kazançlarının yüzde 50'sini Kodak'a vermeyi kabul ettiklerini beyan eden iki yıllık bir kontrat imzalayacak.

Kodak'ın kripto para piyasasına girme çabası sosyal medyada trendi takip etme olarak eleştirilirken, kripto para maden cihazları uygulamasının hangi tarihte başlatılacağı belirtilmedi. (Fotoğraflı)

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