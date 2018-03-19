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Kök hücre nakli, MS hastalığının kaderini değiştirebilir

19.03.2018 08:25 | Son Güncelleme

Yeni bir araştırma, kök hücre naklinin MS (multiple skleroz) hastalığının tedavisinde ilaç tedavisine oranla daha etkili olabildiğini ortaya koydu. 100'den fazla MS hastasının katıldığı deneylerde, ilk yılın sonunda kök hücre nakli olan 52 katılımcıdan sadece birinde hastalığın ilerlediği görüldü.

Kök hücre nakli, MS hastalığının kaderini değiştirebilir

Bilim insanları, kök hücre naklinin MS (multiple skleroz) hastalığının ilerleyişini durdurabildiğini ve semptomları azaltabildiğini ortaya koydu.

Tıp uzmanları, bu buluşun MS tedavisinde bir dönüm noktası olabileceğini söyledi.

ABD'den Brezilya ve İsveç'e farklı ülkelerden 100'den fazla hastanın katıldığı deneyler sırasında, önce kanser ilaçlarıyla hastaların bağışıklık sistemi zayıflatıldı, sonra kök hücre nakli uygulanarak hastaların bağışıklık sistemi yeniden toparlandı.

Bu hastaların tamamı RRMS türü MS hastalığı semptomları gösteriyor, yani hastalığa ataklar ve onu takiben iyileşme periyodları eşlik ediyordu.

Katılımcılardan belli bir gruba Hematopoetik (kan yapıcı) kök hücre nakli, diğerlerinde ilaç tedavisi uygulandı.

Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Birliği (EBMT), Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaptıkları toplantıda araştırma raporunu paylaştı.

Bundan bir yıl sonra kök hücre nakli yapılan 52 katılımcıdan sadece birinin MS hastalığı kötüye gitti.

Yaklaşık 3 yıl boyunca yapılan incelemeler sonucunda, bu hastalardan sadece üçünde kök hücre tedavisinin başarısız olduğu görüldü.

Öte yandan, ilaç tedavisi gören gruptaki 50 kişiden 39'unda bir yıl sonunda hastalığın nüksettiği saptandı.

Üç yıl sonra yeniden bakıldığında, ilaç tedavisi gören bu gruptakilerin yüzde 60'ında tedavi başarısız oldu.

Araştırmanın bulgularından biri de, kök hücre nakli olanlarda MS hastalığının getirdiği engelliliklerin azaldığıydı.

BBC'ye konuşan tıp uzmanları, sonuçların özellikle ilaç tedavisine karşı direnç gösteren hastalar için umut veren bir buluş olduğunu söyledi.

Kök hücre nakli 40 bin dolardan fazla tedavi masrafı gerektiriyor. Bu, MS ilaçlarının yıllık masrafına denk.

MS hastalığı neden oluyor?

ms hastası

MS hastalığında vücudun kendi savunma sisteminin saldırması yüzünden sinirlerin etrafında bulunan miyelin denen yalıtıcı madde zarar görüyor.

Elektrik kablolarının etrafındaki plastik gibi sinirler de miyelin denen bir protein ile çevrili.

Ancak MS hastalığı sinirlerin etrafındaki miyelinin zarar görmesine neden oluyor ve elektrik uyarılarının vücuda iletilmesi zorlaşıyor.

Böylece sinirlerin uyarıları iletme kabiliyeti azalıyor; bu da beynin zarar görmesine, kan, oksijen ve doku yapımında azalmaya neden oluyor.

Semptomlar ise yorgunluk, denge kaybı, kas spazmı, hareket sorunları, acı ve konuşma ile ilgili sorunlar olarak ortaya çıkıyor.

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