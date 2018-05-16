Kokpit camı patladı, pilot son anda kurtuldu!

Çin'in Çongçing bölgesinden Tibet'e gitmek üzere havalanan Sichuan Havayolları'na ait uçağın kokpit camı patladı.
Uçuşun 30. dakikasında yaşanan olayın ardından, uçağın pilotu beline kadar camdan dışarı çıktı.
Airbus A319 tipi uçağın pilotu, emniyet kemeri sayesinde uçaktan düşmekten kurtuldu.Yaşanan korku dolu anları anlatan yardımcı pilot Liu Chuanjian, "Kokpitteki her şey uçuşuyordu. Uçak öyle sarsılıyordu ki, göstergeleri okuyamıyor, radyoyu duyamıyordum" ifadelerini kullandı.
119 yolcusu bulunan uçak, kimse zarar görmeden Çengdu kentine indi.Uçağı sorunsuz bir şekilde Çengdu kentine indiren yardımcı pilot kahraman ilan edildi.
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