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Kokpitte kavga eden pilotlara soruşturma açıldı

04.01.2018 10:07 | Son Güncelleme 3 saat önce

Londra'dan Mumbai kentine uçan Jet Airways uçağında kokpitte kavga eden iki pilot hakkında soruşturma açıldı. Pilotların uçuş görevleri de askıya alındı.

Reuters Uçakta ikisi çocuk 324 yolcu vardı

Londra'dan Mumbai kentine uçan Jet Airways uçağında kokpitte kavga eden iki pilot hakkında soruşturma açıldı. Pilotların uçuş görevleri de askıya alındı.

Jet Airways yılbaşı günü gerçekleşen uçuşta iki pilot arasında bir "yanlış anlaşılma" yaşandığını doğruladı.

324 yolcu taşıyan uçak güvenli bir şekilde Mumbai kentine inmişti.

Hint basınına göre kavga, erkek pilotun kadın pilota tokat atmasıyla başladı, bunun üzerine kokpiti terk eden kadın pilot bir süre sonra geri döndü.

BBC'ye konuşan bir Jet Airways sözcüsü olayı doğrularken yaşananların detayları hakkında bilgi vermedi.

Sözcü Jet Airways'in güvenliği tehlikeye atacak olaylara karşı sıfır toleransı olduğunu belirtti.

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