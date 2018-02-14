Köln polisinden NAV-DEM'e gösteri yasağı

Köln polisi PKK bağlantısı gerekçesiyle iki gösteriyi yasakladı.Almanya'nın Köln kentinde Kürt derneklerin geçen Cumartesi yapmayı planladığı protesto gösterisine izin vermeyen Köln Emniyet Müdürlüğü, Perşembe için planlanan iki gösteriyi de yasakladı.

Köln Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, gösteriler için başvuruda bulunan Köln ve Leverkusen kentlerinden iki ayrı Kürt dernekle yapılan ön görüşmelerde, başvuruların Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM) adına yapıldığının saptandığı belirtildi.

Açıklamada yasağa gerekçe olarak, "Almanya'da terör örgütü olarak sınıflandırılan PKK'ya bağlılığı simgeleyen yasaklı bayrak ve sembollerin kullanılması ve bu şekilde suç eylemleri ve ihlallerin gerçekleşmesi beklentisi" gösterildi.

Köln Emniyetinin açıklamasında yasak kararlarına karşı hukuki yollara başvurulabileceği de kaydedildi.

Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın PKK ile bağlantılı kuruluşların çatı örgütü olarak nitelendirdiği NAV-DEM'in 27 Ocak'ta Köln'de düzenlediği protesto gösterisi, PKK lideri Abdullah Öcalan posterlerinin polisin defalarca yaptığı uyarılara rağmen kaldırılmaması üzerine dağıtılmıştı. NAV-DEM polisin gösteriyi sona erdirmesini eleştirerek, Öcalan bayraklarının taşınmasını "meşru olmayan bir yasağa karşı sivil itaatsizlik eylemi" diye nitelendirmişti.