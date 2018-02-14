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Köln polisinden NAV-DEM'e gösteri yasağı

14.02.2018 21:01 | Son Güncelleme

Almanya'da PKK'ya yakın kuruluşların çatı örgütü olarak kabul edilen ancak yasaklı olmayan NAV-DEM'in gösterilerine artık izin verilmeyeceği bildirildi.

Köln polisinden NAV-DEM'e gösteri yasağı

Köln polisi PKK bağlantısı gerekçesiyle iki gösteriyi yasakladı.Almanya'nın Köln kentinde Kürt derneklerin geçen Cumartesi yapmayı planladığı protesto gösterisine izin vermeyen Köln Emniyet Müdürlüğü, Perşembe için planlanan iki gösteriyi de yasakladı.

Köln Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, gösteriler için başvuruda bulunan Köln ve Leverkusen kentlerinden iki ayrı Kürt dernekle yapılan ön görüşmelerde, başvuruların Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM) adına yapıldığının saptandığı belirtildi.

Açıklamada yasağa gerekçe olarak, "Almanya'da terör örgütü olarak sınıflandırılan PKK'ya bağlılığı simgeleyen yasaklı bayrak ve sembollerin kullanılması ve bu şekilde suç eylemleri ve ihlallerin gerçekleşmesi beklentisi" gösterildi.

Köln Emniyetinin açıklamasında yasak kararlarına karşı hukuki yollara başvurulabileceği de kaydedildi.

Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın PKK ile bağlantılı kuruluşların çatı örgütü olarak nitelendirdiği NAV-DEM'in 27 Ocak'ta Köln'de düzenlediği protesto gösterisi, PKK lideri Abdullah Öcalan posterlerinin polisin defalarca yaptığı uyarılara rağmen kaldırılmaması üzerine dağıtılmıştı. NAV-DEM polisin gösteriyi sona erdirmesini eleştirerek, Öcalan bayraklarının taşınmasını "meşru olmayan bir yasağa karşı sivil itaatsizlik eylemi" diye nitelendirmişti.

"NAV-DEM gösteri hakkını yitirdi"

Köln polisinin 15 Şubat'ta planlanan iki gösteriyi yasaklamasının ardından NAV-DEM'den yapılan açıklamada Alman hükümeti "Erdoğan'a boyun eğmek" ve "ülkedeki ikinci büyük göçmen grubuna siyasi faaliyet yasağı getirmekle" suçlandı.

Açıklamada Köln polisinden kendilerine iletilen bildirimde yasağın, "NAV-DEM'in PKK'nın uzantısı olduğu ve bu nedenle kamusal alanda toplantı ve gösteri düzenleme hakkını yitirdiği" şeklinde gerekçelendirildiği kaydedildi.

NAV-DEM Eş Başkanı Ayten Kaplan, yasağın Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın Almanya ziyareti öncesine denk gelmesinin tesadüf olmadığını savunarak, "Bu demokratik olmayan yasak politikası karşısında boyun eğmeyeceğiz ve buna karşı hukuki girişimlerde bulunacağız" dedi.

Kaplan Köln polisinin kendilerine, söz konusu yasak kararlarının İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yeni bir talimat üzerine alındığını bildirdiğini de kaydetti. Ayten Kaplan, polise gösteri için izin başvurusu yapan Kölnlü Kürt derneğin, "bir daha gösteri için başvurmalarına gerek olmadığı, diğer başvuruların da reddedileceği" yanıtını aldığını belirtti.

DW/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
biz AB ülkelerine bir şeyi anlatamadık bu adamlara ne verirseniz verin daha fazlasını isterler bir gün önce Türkiye yi sıkıştırın diyen partiye bir gün sonra saldırdılar yakında AB pkk olayları için hazırlıklı olsun bence
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