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Köln'de "soykırım anıtı" tartışması

19.04.2018 16:10 | Son Güncelleme

1915 olaylarında hayatını kaybeden Ermenileri anmak için dikilen anıt Köln'de tartışma yarattı.

Köln'de "soykırım anıtı" tartışması

Köln Belediyesi'nin izinsiz dikildiği gerekçesiyle anıtı kaldırmak istemesine Ermeniler Merkez Konseyi tepki gösterdi.Almanya’nın Köln kentinde “Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi” tarafından Ren Nehri kıyısındaki Hohenzoller Köprüsü'nün bulunduğu alana dikilen "soykırım anıtı" tartışmaya yol açtı. Köln Belediyesi'nin,gerekli iznin alınmadığı gerekçesiyle geçen Pazar günü dikilen anıtın "yakın bir tarihte" kaldırılacağını açıklaması Almanya Ermeniler Merkez Konseyi'nin tepkisini çekti.

"Federal Meclis'in kararıyla aynı amacı taşıyor"

Anıtın kaldırılmaması için belediyeye çağrı yapan Almanya Ermeniler Merkez Konseyi, anıtın "Ermenilere yönelik soykırımın hatırlanması ve tanınması için barışçıl bir girişim" olduğunu söyledi.

Açıklamayı yapan Konsey Başkanı Şavarş Ovasspiyan, Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi'nin girişiminin, "federal hükümetin Ermeni soykırımını tanıdığı kararla örtüştüğüne" de dikkat çekti.

Ovasspiyan, "travmatik olayların" aydınlatılmasına yönelik süreçlerin kapalı kapılar arkasında olmaması gerektiğini belirterek, Köln Belediyesi’ne anıtı kaldırma fikrini bir kez daha düşünmesi yönünde çağrı yaptı.

Evangelist Kilisesi'nden mektup

Ayrıca Köln'deki Evangelist Kilisesi ve Köln Melanchthon Akademisi de Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker’e açık bir mektup yazdı. Mektupta, bürokratik engeller öne sürülmeden kentin bilinen bir yerinde anıt için yer tahsis edilmesi istendi.

Üzerinde Ermenice, Türkçe, Almanca ve İngilizce "Bu acı hepimizin" yazılı 1,5 metre yüksekliğindeki anıt, geçen Pazar günü Ren Nehri kıyısındaki Hohenzoller Köprüsü'nün bulunduğu alana dikilmişti. İnisiyatif anıtın belediyeye bir hediye olduğunu açıklamıştı.

Sanatçılar Stefan Kaiser ile Max Scholz’un imzasını taşıyan piramit şeklindeki anıtın ucunda kesik bir nar bulunuyor.

Belediye: İzin alınmadı

Köln Belediyesi kamuya açık sokakların özel amaçlı kullanımı için Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden izin alınması gerektiğini belirtmiş ve anıtın kaldırılacağını açıklamıştı. Yetkililer, anıtın belediyeye bağlı bir birimde muhafaza edileceğini ve oradan teslim alınabileceğini ifade etmişti.

Belediye ayrıca belediye komisyonunun 2017 yılında çoğunluk oylarıyla Köln Ermeni toplumunun 1915 olaylarını hatırlatmak amacıyla bir anıt dikilmesi yününde karar aldığını ve bu anıtın da 18 Kasım 2017 tarihinde Köln’ün Brück semtindeki Lehmbacher mezarlığına dikildiğini hatırlatmıştı.

Almanya Federal Meclisi 2 Haziran 2016'da kabul edilen tasarı ile 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı” olarak tanıdı.

KNA,DW,epd/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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