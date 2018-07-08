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Köln'de yüz binler hoşgörü için yürüdü

08.07.2018 19:14 | Son Güncelleme

Almanya'da homofobiye karşı düzenlenen CSD Geçidi'ne bir milyona yakın kişi katıldı.

Köln'de yüz binler hoşgörü için yürüdü

Etkinlikte güvenliği sağlamak için 200 polis görev yaptı.Köln'deki Christopher Street Day (CSD) yürüyüşü bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Gökkuşağı renginde bayraklar taşıyan on binlerce kişi Deutz köprüsünden Köln şehir merkezine yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Yeşiller partili milletvekili Claudia Roth da destek verdi. Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, lezbiyen, gey, biseksüel, transeksüel ve interseksüelllerle (LGBTİ) dayanışma mesajı verdi. Birbirinden renkli kıyafetlerle yürüyüşe katılanlar dans ederek, LGBTİ bireylere daha fazla hoşgörü gösterilmesini talep etti.

CSD organizatörleri Köln şehir merkezine uzanan yürüyüşe 170 yürüyüş grubunun katıldığını belirtti. Organizatör Jörg Kalitowisch etkinliğe katılanların sayısının yaklaşık bir milyon olduğunu söyleyerek, bu yılki etkinliğe ilginin çok büyük olduğunu vurguladı.

Köln'de düzenlenen CSD Avrupa'daki en büyük lezbiyen, gey, biseksüel, transeksüel ve interseksüel etkinliklerinden biri olarak tanınıyor. Bu yılki etkinlikte güvenliğin sağlanmasında 200 polis görev yaptı. Gösteri barışcıl bir havada geçti.

dpa / HT, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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