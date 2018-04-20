1915 olaylarında hayatını kaybeden Ermeniler anısına dikilen anıt kaldırıldı.Köln İdare Mahkemesi, Ren Nehri kenarına dikilen "soykırım anıtının" kaldırılmasını önlemek için yürütmeyi durdurma istemiyle yapılan başvuruyu reddetti.

Mahkeme karara gerekçe olarak kamuya açık alanlarda anıt dikilmesi için gerekli özel iznin alınmamış olmasını gösterdi. Kararda ayrıca başvuru yapan inisiyatif üyesinin bu yönde bir izin vermeye yetkili olmadığı belirtildi. Mahkeme, başvurudaki "düşünce özgürlüğü" gerekçesini de kabul etmedi.

Kararda, anıtın dikilmesinin anayasada teminat altına alınan düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ve düşünce özgürlüğünün kamuya açık alanlarda anıt dikilmesi hakkını doğurmadığı belirtildi.

Anıtı diken "Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi" üyelerinden biri anıtın kaldırmasını engellemek için mahkemeye başvurmuştu. Anıt, "Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi" tarafından geçen Pazar günü Ren Nehri kenarında Hohenzoller Köprüsü'nün bulunduğu alana dikilmişti. 1,5 metre uzunluğundaki anıtın üzerinde Ermenice, Türkçe, Almanca ve İngilizce "Bu acı hepimizin" yazıyor.