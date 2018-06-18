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Kolombiya'da devlet başkanı seçildi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2018 02:34 | Son Güncelleme

Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçimini, yüzde 53,95'le sağcı aday Ivan Duque kazanırken, solcu rakibi Gustavo Petro ise yüzde 41,83'te kaldı.

Kolombiya'da devlet başkanı seçildi

Kolombiya'da Devlet Başkanlığı seçimlerini sağcı Ivan Duque kazandı.

27 Mayıs’ta ilk turu gerçekleştirilen ve sağcı Ivan Duque ile solcu Gustavo Petro’nun diğer adayları geride bıraktığı seçimlerin ikinci turu yapıldı. Seçimlerin ikinci ve son turu için yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi 16.00’da sona erdi. Seçim sonucuna göre sandıktan Ivan Duque'u çıktı.

Sağcı aday Ivan Duque oyların yüzde 53,95'ini alırken solcu rakibi Gustavo Petro ise yüzde 41,83'te kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya Devlet Başkanı seçim Iván Duque

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