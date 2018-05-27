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Kolombiya Sandık Başında

27.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Kolombiya’da seçmen yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında

Kolombiya Sandık Başında

Kolombiya’da seçmen yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında.

Bu, Güney Amerika ülkesi Kolombiya’nın ayrılıkçı silahlı grup FARC’la barış anlaşmasına imza atmasının ardından yapılan ilk seçim olma özelliğini taşıyor. Eski isyancı grup anlaşmanın ardındansiyasi partiye dönüşmüştü.

Seçimin önde gelen adayları muhafazakar senator Ivan Duque ve eski gerilla ve başkent Bogota’nın eski belediye başkanı Gustavo Petro.

Eski devlet başkanı Alvaro Uribe’nin desteklediği Duque, FARC’la yapılan barış anlaşmasının önde gelen muhaliflerinden. Duque, başkan seçilmesi halinde anlaşmayı değiştirme sözü vermişti.

Petro ise ülke ekonomisini yeniden canlandırma sözü verdi. Petro, başkanlık seçiminde ikinci tura kalma şansı olan ülkenin ilk solcu adayı.

Siyasi uzmanlar hiçbir adayın ilk turda yeterli oyu alamayacakları görüşünü paylaşıyor. Ikinci turun Haziran ayında yapılması bekleniyor.

Ülkenin hali hazırdaki devlet başkanı Juan Manuel Santos 2016’da FARC’la barış anlaşması imzalamış ve 50 yıl süren savaşı sona erdirdiği için Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü. Yasalara göre iki dönem devlet başkanlığının ardından üçüncü dönem aday olamayan Santos Ağustos ayında koltuğunu devredecek.

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