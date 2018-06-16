Kolombiya'da seçim öncesi barış sağlanamadı

Kolombiya'da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde, hükümet ile Marksist gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında yapılan beşinci tur barış görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Küba'nın başkenti Havana'da yapılan müzakerelerle ilgili olarak taraflar ortak bir açıklama yaptı. Taraflar arasında yakınlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada ancak "yeni ve daha iyi bir ateşkes" için müzakerelere 25 Haziran'da devam edileceği belirtildi.

Kolombiya'da halk pazar günü devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gidecek. İlk turda en çok oyu yüzde 39 ile sağ muhafazakar Demokratik Merkez partisinin 41 yaşındaki adayı Ivan Duque almıştı. Duque kazanması halinde 2016 yılında FARC ile sağlanan barış anlaşmasını yeniden ele almayı vaat etmişti. Duque henüz silah bırakmamış olan ELN ile barış görüşmelerine ise karşı çıkıyor.

İkinci tura kalmayı başaran diğer aday ise solcu Gustavo Petro. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile imzalanan anlaşmayı destekleyen Petro, ELN ile de benzer bir anlaşma imzalanmasından yana. Petro ilk turda yüzde 25'lik bir oy oranı yakalamıştı.