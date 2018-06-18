Kolombiya'da yeni devlet başkanı belli oldu

Duque FARC gerillasıyla varılan barış anlaşmasını gözden geçireceğini duyurmuştu.Kolombiya devlet başkanlığına muhafazakâr politikacı İvan Duque seçildi. Demokratik Merkez'in adayı Duque Pazar günü yapılan ikinci tur oylamayı yüzde 54'lük oy oranıyla kazandı. Solcu aday Gustavo Petro oyların yüzde 42'sini aldı. Duque'nin gerilla örgütleriyle yapılan anlaşmaları gözden geçireceğini duyurmuş olması bakımından seçim sonucu son devlet başkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Juan Manuel Santos için ağır bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Mesleği avukatlık olan 41 yaşındaki İvan Duque Kolombiya yakın tarihinin en genç devlet başkanı oldu. Marta Lucia Ramirez de Kolombiya'nın ilk kadın devlet başkanı yardımcılığına seçilmiş oldu.

FARC aday göstermedi

Seçim aynı zamanda uluslararası arenada memnuniyetle karşılanan barış süreciyle ilgili oylama niteliğini de taşımaktaydı. Duque 2016 yılında solcu gerilla örgütü FARC ile imzalanan barış anlaşmasında değişikliğe gidileceğini, diğer gerilla örgütü ELN ile ise barış görüşmesi yapmayacağını duyurmuştu.