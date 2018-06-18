Kolonileşmenin ardından Mars nasıl yönetilecek? İşe cevabı!

ABD'li gazeteci ve köşe yazarı Michael Shermer, Twitter'dan Musk'a "Mars'ta ilk koloniyi kurduğunda yönetim biçimi olarak nasıul bir sistemi önerirdin? ABD Anayasası/Haklar Bildirgesi? Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi? Hümanist Manifesto? Atlas Silkindi? Devlete Karşı: Anarko kapitalist manifesto?" diye sordu.

Musk ise soruya şu yanıtı verdi:

"İnsanların katıldığı doğrudan demokrasi. Yasalar kısa olmalı çünkü uzadıkça kandırmaca doluyorlar. Sistemin sonunun bürokrasi elinden gelmemesi için kuralların son kullanma tarihlerinin olması. Ataleti önlemek adına tüm kurallar yüzde 40 oyla yürürlükten kaldırılabilir olmalı. Özgürlük."

Musk diğer bir Twitter mesajındaysa kendisini 'Ütopyacı anarşist' olarak niteledi.

Mars'ta hayatın hem mümkün hem de gerekli olduğuna inanan Musk, 'nükleer çatışma halinde üçüncü dünya savaşı çıkma ihtimalinde girilecek karanlık çağdan' korktuğunu, Mars'ın insan ırkı için hem kurtuluş hem de yeniden hayata dönüş için gerekli olduğunu söylüyor.

Elon Musk, Mars'ta ayrıca çok iş fırsatı olacağını ifade ederken "Basit bir üs inşa ederek başlayacaklar … bu da yeni fırsatların olduğu bir dünyaya açılacak çünkü pizzacılara, güzel barlara, Mars barlarına ihtiyaç olacak" demişti.

