Komşu ülke böyle uyardı: 'Su savaşları çıkabilir'

İran'dan yayın yapan "etemaadonline" haber sitesine konuşan Haydari, ülkede su kaynaklarının azaldığını ve durumun her gün kötüye gittiğini söyledi.
Haydari, "Biz daha önce su savaşları hakkında bir şeyler duymuştuk fakat şu anda yavaş yavaş buna şahit oluyoruz. Su sıkıntısı yaşayan halk diğer bölgelerdeki halka karşı kin duymaya başlıyor. Su halkın vazgeçebileceği bir şey değil. Herkes kendi ailesini, köyünü ve yaşadığı kenti düşünüyor." dedi.
Ülkedeki su krizinin iyi yönetilemediğini belirten Haydari, Arap ülkelerinin İran'daki birçok eyaletten daha kurak iklime sahip olduğunu ancak su konusunda sorun yaşamadıklarını dile getirdi.
Haydari, bu durumun sorgulanması gerektiğini belirterek, "Buşehr eyaleti aylardır su kriziyle mücadele ediyor. Güneydeki kentler ve köylerdeki durum daha kötü. Toplum çöküşün eşiğinde." ifadelerini kullandı.
İran'da düşük yağış miktarı ve kısıtlı su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık ülkede su krizine neden oldu. Ülkenin çeşitli kentlerinde yaşanan kuraklığa karşı yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle protesto gösterileri düzenlenmişti.
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