HABER

Komşu ülke böyle uyardı: 'Su savaşları çıkabilir'

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2018 16:47 | Son Güncelleme

İran meclisi Buşehr milletvekili Abdulhamid Haydari, ülkede yaşanan su krizinin halk arasında su savaşına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Komşu ülke böyle uyardı: 'Su savaşları çıkabilir'

İran'dan yayın yapan "etemaadonline" haber sitesine konuşan Haydari, ülkede su kaynaklarının azaldığını ve durumun her gün kötüye gittiğini söyledi.

Haydari, "Biz daha önce su savaşları hakkında bir şeyler duymuştuk fakat şu anda yavaş yavaş buna şahit oluyoruz. Su sıkıntısı yaşayan halk diğer bölgelerdeki halka karşı kin duymaya başlıyor. Su halkın vazgeçebileceği bir şey değil. Herkes kendi ailesini, köyünü ve yaşadığı kenti düşünüyor." dedi.

Ülkedeki su krizinin iyi yönetilemediğini belirten Haydari, Arap ülkelerinin İran'daki birçok eyaletten daha kurak iklime sahip olduğunu ancak su konusunda sorun yaşamadıklarını dile getirdi.

Haydari, bu durumun sorgulanması gerektiğini belirterek, "Buşehr eyaleti aylardır su kriziyle mücadele ediyor. Güneydeki kentler ve köylerdeki durum daha kötü. Toplum çöküşün eşiğinde." ifadelerini kullandı.

İran'da düşük yağış miktarı ve kısıtlı su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık ülkede su krizine neden oldu. Ülkenin çeşitli kentlerinde yaşanan kuraklığa karşı yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle protesto gösterileri düzenlenmişti.

PARTNER'Taşıdığı soyadı olmasaydı...''Taşıdığı soyadı olmasaydı...'
Schulz: Erdoğan Almanyalı Türklere gurur hissi veriyorSchulz: Erdoğan Almanyalı Türklere gurur hissi veriyor
Böyle kavga görülmedi! Kadınlar birbirine girdi!Böyle kavga görülmedi! Kadınlar birbirine girdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
su savaşları dünya Buşehr İRAN haydari su krizi

En Çok Okunan Haberler

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Geleceğinin savaşlarının bir taneside bu zaten... Petrol ilk sırada olsa bile, ilerde birinci sırayı su alması kuvvetle muhtemel...
Diğer Haberler
Moskova'daki AVM'de yangın!

Moskova'daki AVM'de yangın!

Almanya'dan Erdoğan'ın seçim başarısını ilginç yorum

Almanya'dan Erdoğan'ın seçim başarısını ilginç yorum

Böyle kavga görülmedi! Kadınlar birbirine girdi!

Böyle kavga görülmedi! Kadınlar birbirine girdi!

Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp tecavüz etti!

Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp tecavüz etti!

Günde ne kadar uykuya ihtiyacınız var? Uzmanların yeni çalışması şaşırttı!

Günde ne kadar uykuya ihtiyacınız var? Uzmanların yeni çalışması şaşırttı!

Afrin'de saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de saldırı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.