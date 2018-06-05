Komşudan Türkiye'ye küstah cevap

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Yunanistan'da serbest kalan 8 darbeci FETÖ üyesi hakkındaki açıklamalarına Yunan devlet televizyonundan cevap verdi.
Yunan devlet televizyonu ERT'ye verdiği demeçte Yunan bakan, "Bu tür yersiz açıklamalar iç siyasete bakarak dış politika uygulayanlar içindir. Yunan başbakanının tek yapması gereken şey adaletin işlemesini sağlamaktır. Maalesef Türkiye'deki siyasetçilerin bir kısmı siyaset ile adalet arasındaki ilişkiyi anlamakta zorlanmaktalar'' dedi.
Kotzias, Bekir Bozdağ'ın, "Ne yaparlarsa yapsınlar darbeci FETÖ’cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye’ye getirmek bizim vazifemizdir" ifadelerine karşılık, "Türkiye bizim oyun oynanacak bir ülke olmadığımızı bilmektedir. Hükümet sözcüsü görüşlerini kabul edilemez bir üslupla seçim öncesi ülke atmosferinin etkisinde ifade4 etmiştir.Türkiye'den korkmuyoruz." şeklinde konuştu.
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