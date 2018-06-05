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Komşudan Türkiye'ye küstah cevap

DÜNYA HABERLERİ  | 05.06.2018 11:45 | Son Güncelleme

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, dün Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ’ın Yunanistan’da serbest kalan sekiz darbeci Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Türk askeri konusunda yaptığı açıklamalara cevap verdi. Kotzias, "Türkiye bizimle böyle bir oyun oynayamaz" ifadelerini kullandı.

Komşudan Türkiye'ye küstah cevap

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Yunanistan'da serbest kalan 8 darbeci FETÖ üyesi hakkındaki açıklamalarına Yunan devlet televizyonundan cevap verdi.

Yunan devlet televizyonu ERT'ye verdiği demeçte Yunan bakan, "Bu tür yersiz açıklamalar iç siyasete bakarak dış politika uygulayanlar içindir. Yunan başbakanının tek yapması gereken şey adaletin işlemesini sağlamaktır. Maalesef Türkiye'deki siyasetçilerin bir kısmı siyaset ile adalet arasındaki ilişkiyi anlamakta zorlanmaktalar'' dedi.

Kotzias, Bekir Bozdağ'ın, "Ne yaparlarsa yapsınlar darbeci FETÖ’cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye’ye getirmek bizim vazifemizdir" ifadelerine karşılık, "Türkiye bizim oyun oynanacak bir ülke olmadığımızı bilmektedir. Hükümet sözcüsü görüşlerini kabul edilemez bir üslupla seçim öncesi ülke atmosferinin etkisinde ifade4 etmiştir.Türkiye'den korkmuyoruz." şeklinde konuştu.


PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Yunanistan

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Elin yunanı bile anladı bunlar kurusıkı olduğunu bizim koyunlar hala kahramanlık narası atıyor
sizin a..koyarizda kasiniyonuz sabrımızı sinamayin bir gece ansızın atinada çay içeriz
Elin Yunanı bile anladı seçim için danısıklı döğüş kavgalarını bunların koyunlar anlamadı
Vaybe şu yunan köpeklerine bak bu cesaret nerden ğeliyor acaba
ulan Yunanistan. sonunu hazırlıyorsun yavaş yavaş. alkol almış fare evin kedisini çağırır gibi kaşınıyorsun.
mit gidecek paket yapıp gelecek. bu armutlar da görecek adam nasıl kaldırılıyormuş.
yunanistan tam arkalarına dayanmış ab ve natoya güveniyor ama ok yaydan çıkınca komsi dur diyecek ama nafile. bunları krize sokup rüşvetle üstümüze oynatıyorlar.
kabahat bizimkilerinde adalar işgal edilirken sesin çıkmiyor bide feticu istiyordun adam çesaretleniyor . bu yunanı denize dokme zamani gelmiştir kustahlı o yuzden
Burnunun dibinde darbe yapılırken uyuyan mit mi yapacak bunu :))
Yol haritası olmayan ve ne ivüdüğü belirsiz tam bir fiyasko dış politikamız var..!! tek ilişkimiz iyi bir gürcistan kaldı onlarda mecburi,,çünkü bizimkileri soyup soğana çeviriyorlar..!! Bekir bozdağ bir şahsiyet hala ülke yönetiminde ya,,,yazıklar olsun...
Yunanistan çok şanslı Turkiye'nin başında şu an keşke YUNAN kazansaydı diyen TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan PAPA dostu karamanlis ve cipras ile tercümansız konuşan birisi TÜRKIYE nın başında
yunanda anlamış akp lilerin içi boş kofti odun gibi olduklarını....
yunan bile biliyor bunların bi halt edemeyeceğini 18 adayı zorlan akp.elinden boşuna almadı
bi avuç yunan a bak hele bak
Türkiye Oyun oynamaz, oyun çocukların işidir! bunu anlayamayacak kadar geri zekalısın yunan!
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