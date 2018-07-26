Komşusunun ineğine tecavüz ederken yakalandı! Savunması şoke etti

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Bu olayla birlikte Kenya'nın Murunyu köyünde hayvan sapığı beşinci kez bir ineğe tecavüz ederken yakalandı ve bu sefer yakalanınca da: "Beni öldürmeyin lütfen. Size teslim olup ineğe verdiğim zararı öderim." diye kendini savunarak bir de üstüne "bu ilk seferim değildi. Daha önce bundan başka 4 tane daha inekle ilişki yaşadım." diye itirafta bulundu.