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Komşusunun ineğine tecavüz ederken yakalandı! Savunması şoke etti

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2018 21:09 | Son Güncelleme

Komşusunun ineğine tecavüz ederken yakalanan sapık hayatı için yalvardı.

Kenyalı John Mwaura, kadınlardan AIDS bulaşmasından korktuğunu söyledi.

Komşusunun ineğine tecavüz ederken yakalandı! Savunması şoke etti

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Yalnız olduğu için ve kadınlardan AIDS kapmaktan korktuğu için ineğe tecavüz ettiğini söyleyen adamı kızgın çete yakalayıp dövdü.
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Bu olayla birlikte Kenya'nın Murunyu köyünde hayvan sapığı beşinci kez bir ineğe tecavüz ederken yakalandı ve bu sefer yakalanınca da: "Beni öldürmeyin lütfen. Size teslim olup ineğe verdiğim zararı öderim." diye kendini savunarak bir de üstüne "bu ilk seferim değildi. Daha önce bundan başka 4 tane daha inekle ilişki yaşadım." diye itirafta bulundu.
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Bu olay Kenya'da yaşanan beşinci hayvan tacizi. Daha öncesinde Mart ayında polis ölmüş iki koyuna tecavüz eden bir adamı bir çetenin elinden kurtarmıştı. Ve sadece iki hafta önce annesinin keçilerine ölümüne tecavüz eden 35 yaşındaki Kinyai'li tutuklanmıştı.
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