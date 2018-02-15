'Komünistleri' öldürenlere para ödülü!

Duterte, yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını azaltmak amacıyla komünist isyancıları öldüren güvenlik görevlilerine 500'er dolar ödül verileceğini belirtti.

"Komünist isyancıları öldürmek kuşları öldürmekten daha kolay çünkü isyancıların daha büyük kafaları var." ifadesini kullanan Duterte, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Devlet Başkanı Duterte'nin açıklamasını kınadı.

Örgüt, bu tür bir ödül uygulamasının güvenlik görevlilerin savaş suçu işlemesine neden olabileceğini ileri sürdü.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2 yıl önce göreve geldikten sonra başlattığı uyuşturucuyla mücadele kapsamında binlerce kişinin öldürülmesi nedeniyle Duterte hakkında ön soruşturma başlatmıştı.

AA