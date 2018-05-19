Kongo’da üç yeni Ebola vakası olduğu, ülkenin sağlık bakanı tarafından doğrulandı.

Kongo Sağlık Bakanı Oly Ilunga, Ebola vakalarının, 1 milyon 200 bin kişinin yaşafığı Mbandaka kentinde olduğunu belitti. Bir başka vaka da geçtiğimiz günlerde doğrulanmıştı.

Illunga, ‘43 Ebola vakası haberi verildi, bulardan 17’sinin Ebola olduğu doğrulanırken, 21’i olası, 5’i ise şüphelenilen vakalar’ dedi.

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü, vakaları uluslararası salgın olarak açıklamadı ancak ülkede virüsün yayılma riskinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Sağlık Örgütü, virüsün komşu 9 ülkeye de yayılma tehlikesi olduğunu ama bölgede henüz bir seyahat yasağı ilan edilmesinin gerekmediğini de açıklamalarına ekledi.

Yeni ve henüz deneme aşamasında olan bir Ebola aşısının, gelecek hafta hastalara yapılması planlanıyor. Aşı bir kaç yıl önce Batı Afrika’daki Ebola salgınında etkili olmuştu.

4 bin adet aşı Kongo’ya ulaşmak üzere yolda. Aşıların soğuk ortamda tutulması gerekiyor ancak ülkedeki altyapı sorunları, aşıların soğuk tutulmasını tehlikeye atıyor.