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Kongo'da Üç Yeni Ebola Vakası

19.05.2018 19:49 | Son Güncelleme

Kongo’da üç yeni Ebola vakası olduğu, ülkenin sağlık bakanı tarafından doğrulandı

Kongo'da Üç Yeni Ebola Vakası

Kongo’da üç yeni Ebola vakası olduğu, ülkenin sağlık bakanı tarafından doğrulandı.

Kongo Sağlık Bakanı Oly Ilunga, Ebola vakalarının, 1 milyon 200 bin kişinin yaşafığı Mbandaka kentinde olduğunu belitti. Bir başka vaka da geçtiğimiz günlerde doğrulanmıştı.

Illunga, ‘43 Ebola vakası haberi verildi, bulardan 17’sinin Ebola olduğu doğrulanırken, 21’i olası, 5’i ise şüphelenilen vakalar’ dedi.

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü, vakaları uluslararası salgın olarak açıklamadı ancak ülkede virüsün yayılma riskinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Sağlık Örgütü, virüsün komşu 9 ülkeye de yayılma tehlikesi olduğunu ama bölgede henüz bir seyahat yasağı ilan edilmesinin gerekmediğini de açıklamalarına ekledi.

Yeni ve henüz deneme aşamasında olan bir Ebola aşısının, gelecek hafta hastalara yapılması planlanıyor. Aşı bir kaç yıl önce Batı Afrika’daki Ebola salgınında etkili olmuştu.

4 bin adet aşı Kongo’ya ulaşmak üzere yolda. Aşıların soğuk ortamda tutulması gerekiyor ancak ülkedeki altyapı sorunları, aşıların soğuk tutulmasını tehlikeye atıyor.

Bu son 40 yıl içinde Kongo’da patlak veren 9. Ebola salgını, ama daha önceki salgınlar kırsal kesimlerle sınırlı kalmıştı. 10 milyon kişinin yaşadığı başken Kinhasa’da çıkan salgın da hızlı bir şekilde durdurulmuştu.

Ebola virüsünün belirli bir tedavi yöntemi yok. Virus oldukça bulaşıcı ve öldürücü. 2013’te başlayan ve iki yıl süren, üç Batı Afrika ülkesine yayılan Ebola salgını durdurulabildiğinde, 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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