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Kongre Üyelerini Taşıyan Tren Kamyona Çarptı: 1 Ölü

31.01.2018 21:03 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçi bazı Kongre üyelerini West Virginia’daki bir tesise götüren tren, Virginia’nın Charlottesville kenti yakınlarında bir çöp kamyonuna çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyetçi bazı Kongre üyelerini West Virginia'daki bir tesise götüren tren, Virginia'nın Charlottesville kenti yakınlarında bir çöp kamyonuna çarptı.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Kongre üyeleri ve danışmanları arasında ise ciddi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump'ın olayla ilgili düzenli olarak bilgilendirildiğini kaydetti.

Kongre üyeleri, West Virginia'daki Greenbrier adlı dinlenme tesisinde yasama konularını tartıştıkları üç günlük yıllık toplantıya gidiyorlardı. Toplantının bir bölümüne Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katılması öngörülüyordu.

Trende bulunan Cumhuriyetçi Parti Oregon milletvekili Greg Walden, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "İyiyiz ama trenimiz bir çöp kamyonuna çarptı. Tıbbi eğitime sahip üyeler kamyonun şöförlerine müdahale ediyor” diye yazdı.

Bir danışman da, trenin kısmen raydan çıktığını söyledi.

Cumhuriyetçi PartiTemsilciler Meclisi üyesi Tom Cole de, kazanın Charlottesville'in güneyinde meydana geldiğini bildirdi.

Cole, kazanın yerel saatle 11.15 civarında, Washington'dan yola çıktıktan iki saat sonra olduğunu, o sırada "büyük bir sarsıntı hissettiklerini” anlattı.

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