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Konuşma Engelli Hastalar İçin Beyin İmplantı

22.05.2018 14:08 | Son Güncelleme

Bilimadamları konuşma yetisini kaybeden hastaların seslerini yeniden duyurabilmelerini sağlamak amacıyla karmaşık konuşma sinyallerini çözmek için kullanılacak bir beyin implantı üzerinde çalışıyor

Konuşma Engelli Hastalar İçin Beyin İmplantı

Bilimadamları konuşma yetisini kaybeden hastaların seslerini yeniden duyurabilmelerini sağlamak amacıyla karmaşık konuşma sinyallerini çözmek için kullanılacak bir beyin implantı üzerinde çalışıyor.

Araştırmacılar, yardımcı fiziksel cihazları kontrol edebilen çok sayıda beyin-bilgisayar arabirimi oluşturdu. Bunlar felçli hastaların ellerini oynatmalarını ve ampute hastaların protez kollarını ve ellerini kontrol etmelerini sağlıyor.

İspanya’da bir ekip, beyin hasarı geçiren kişilere seslerini geri vermek için kullanılacak bir beyin implantı üzerinde çalışıyor.

Doktor Jose Garrido, "Burada yapmaya çalıştığımız, beyin aktivitesini okumaya ve haritalamaya yarayan, grafene dayanan yeni jenerasyon sinirsel arabirimler geliştirmek. Amaç konuşma engelli hastaların iletişim ve konuşma yetilerine yeniden kavuşmalarını sağlamak," diyor.

Yalnızca atom büyüklüğünde, güçlü, oldukça esnek, elektrikle işleyen, saydam bir mucize malzeme olan grafen, sinirsel aktivitenin karmaşık kalıplarını çözümlemeye yarıyor: "Amaç motor kortex’teki artikülasyonla ilgili aktiviteyi yeniden kodlayabilmek ve bu sinyali çözerek bir konuşma birleştiriciye göndermek."

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler beyin hasarı geçiren farelerin seslerine yeniden kavuşmasını sağladı. İnsanların beyin sinyallerini çözümlemekse çok daha karmaşık bir süreç, ancak araştırmacılar klinik deneylerin üç yıl içinde başlayacağını söylüyor.

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