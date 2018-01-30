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Konuşmanın Gündeminde Ekonomi ve Ulusal Güvenlik Var

30.01.2018 17:39 | Son Güncelleme

ABD’de başkanların her yıl yaptığı “Birliğin Durumu” konuşmasında Donald Trump ekonomi ve ulusal güvenlik konularına ağırlık verecek. Konuşma bu akşam televizyonlardan da canlı yayınlanacak.

ABD'de başkanların her yıl yaptığı "Birliğin Durumu” konuşmasını bu kez görevdeki ilk yılını dolduran Başkan Donald Trump yapmaya hazırlanıyor.

Salı akşamı televizyondan da canlı olarak yayınlanacak konuşma yasa dışı göçmen konumundaki çocukların durumu ve hükümetin üç günlüğüne kapanmasına neden olan bütçe ile ilgili tartışmalarının ardından gerçekleşiyor.

Beyaz Saray yetkililerine göre Trump; istihdam durumu, ekonomi ve vergi reformundan söz edecek, ayrıca trilyon dolarlık alt yapı tasarısının da onaylanması için Kongre üyelerine çağrı yapacak.

Başkan'ın Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze denemeleri ile adil ticaret politikalarına duyulan ihtiyaç gibi ulusal güvenlik konularına da değinmesi bekleniyor.

Demokratlar da geleneksel olarak Başkan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından daha kısa konuşmalarla kürsüye çıkacak ve Başkan'a yanıt verecekler.

Birliğin durumu konuşması ABD'de başkanlar tarafından göreve geldikleri ilk yıl hariç, her yıl geleneksel olarak yapılıyor. Kongre'de ortak bir oturumda yapılan konuşma bütçe, mali durum ve başkanın yasama takvimi gibi konuları içeriyor.

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