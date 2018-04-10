'Konvoy' Tartışmasının Odağındaki Göçmenler Meksika'da Bekletiliyor

Yüzlerce Orta Amerikalı, Amerika’ya doğru gelen bir konvoyun parçası olarak, Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yasal durumlarıyla ilgili kararı bekliyor. Meksika’da kalabilecekler mi, yoksa ülkelerine geri mi gönderilecekler? Bununla ilgili işlemler devam ediyor. Konvoya katılanlar, amaçlarının şiddet ve ekonomik zorluklardan kaçan göçmenlerin durumu hakkında farkındalık yaratmak olduğunu söylüyor. Konvoy şu an Amerika sınırından binlerce kilometre uzakta olsa da sınırda güvenliği askerlerin sağlamasını isteyen Başkan Donald Trump’ın öfkesinin hedefi oldu.

Sayıca azalsalar da bin kişilik bir konvoy orta Amerika’dan kuzeye doğru yolculuklarına devam ediyor ve kendilerine kaçakçılar ve tehlikeli doğayla dolu yolculuklarında güvenli bir rota arıyor.

Honduraslı göçmen Nixon Gomez, “Şimdi biraz dinlenebileceğimiz ve uyuyabileceğimiz bir ortam var. Birgün sonraysa daha neler göreceğiz diye düşüneceğiz,” diyor.

Konvoylar her yıl yapılan bir etkinlik. Bu seneki en kalabalık haliyle 1500 göçmen, geçen hafta Guatemala-Meksika sınırını geçti. Bazıları mülteci olarak Meksika’da kalmayı planlıyor, diğerleriyse Amerika’ya geçmek niyetinde.