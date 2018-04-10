'Konvoy' Tartışmasının Odağındaki Göçmenler Meksika'da Bekletiliyor

Yüzlerce Orta Amerikalı, Amerika’ya doğru gelen bir konvoyun parçası olarak, Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yasal durumlarıyla ilgili kararı bekliyor. Meksika’da kalabilecekler mi, yoksa ülkelerine geri mi gönderilecekler? Bununla ilgili işlemler devam ediyor. Konvoya katılanlar, amaçlarının şiddet ve ekonomik zorluklardan kaçan göçmenlerin durumu hakkında farkındalık yaratmak olduğunu söylüyor. Konvoy şu an Amerika sınırından binlerce kilometre uzakta olsa da sınırda güvenliği askerlerin sağlamasını isteyen Başkan Donald Trump’ın öfkesinin hedefi oldu.
Sayıca azalsalar da bin kişilik bir konvoy orta Amerika’dan kuzeye doğru yolculuklarına devam ediyor ve kendilerine kaçakçılar ve tehlikeli doğayla dolu yolculuklarında güvenli bir rota arıyor.
Honduraslı göçmen Nixon Gomez, “Şimdi biraz dinlenebileceğimiz ve uyuyabileceğimiz bir ortam var. Birgün sonraysa daha neler göreceğiz diye düşüneceğiz,” diyor.
Konvoylar her yıl yapılan bir etkinlik. Bu seneki en kalabalık haliyle 1500 göçmen, geçen hafta Guatemala-Meksika sınırını geçti. Bazıları mülteci olarak Meksika’da kalmayı planlıyor, diğerleriyse Amerika’ya geçmek niyetinde.
Ancak Meksikalı göçmenlik yetkilileri, BuzzFeed’e, grubu dağıtmayı ve bir kısmına vize teklif etmeyi planladıklarını açıkladı.
Meksika bu niyetine karşın, kendilerini “Sınır Tanımayan İnsanlar” olarak adlandıran grubu azarlamak için Twitter’ı kullanan Başkan Donald Trump’ın iki gün üst üste öfkesine hedef oldu. Başkan Trump, daha sonra yaptığı açıklamada da sınır güvenliğini sağlamak için bölgeye asker göndermeyi planladığını söyledi: “Sınır güvenliği konusunda çok kötü yasalarımız var ve bu konuda birşeyler yapmamız gerekiyor. Savunma Bakanı Mattis’le görüşüyorum. Askeri önlemler alacağız. Duvarı inşa edip gerçek güvenliği tesis edinceye kadar sınırda güvenliği askerlerle sağlayacağız. Bu büyük bir adım. Daha önce hiç yapılmadı, yani bu oranda büyük bir şekilde yapılmadı. Ama Meksika’yla da birşeyler yapacağız, bize uymak zorundalar. Aksi takdirde NAFTA anlaşmasından çekileceğim.”
Sınır Tanımayan İnsanlar Örgütü'nden Irineo Mujico, “Terörist olmadığımız halde öyleymişiz gibi, Amerika Başkanı tarafından, bu şekilde bir muameleye maruz bırakılmamız çok sorumsuzca bir tavır,” şeklinde konuşuyor.
Örgütün sözcüsü de Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, grubun şiddetten uzak bir yaşam arayışı içinde olduğunu ve sığınma hakkı konusundaki farkındalığı arttırmak için onurlu bir çaba gösterdiğini söyledi.
Amerikan Sınır Güvenlik Devriyesi Başkanı Manuel Padilla, geçen ay Meksika’ya giriş yaptıklarından bu yana konvoydakilerin sayılarının azaldığını söylüyor: “Sınırdaki etkisi aynı olacak. Benim endişem, yasal olarak seyahat etmediklerine inandığım bu kişilerle doğru şekilde başa çıkılamazsa bunun, benzer niyeti olan insanları da harekete geçirmesi. Ve bunun da sınırımızdaki rakamları arttırması.”
Meksika hükümetinin grubu dağıtma planına karşın, Sınır Tanımayan İnsanlar grubu, konvoyun yoluna devam edeceğini ve yolculuklarını tamamlayacağını söylüyor.
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