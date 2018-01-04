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Konya merkezli 'FETÖ soruşturması': 34 ilde 70 kişi hakkında gözaltı kararı

04.01.2018 09:25 | Son Güncelleme 3 saat önce

Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili Konya merkezi yürütülen soruşturma kapsamında 58'i muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili Konya merkezi yürütülen soruşturma kapsamında 58'i muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Diğer 12 kişinin TSK'dan ihraç edilen eski askerler olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı haberinde, "bu kişilerin, örgütün askeri personeli ve 'mahrem imamlarının' ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheliler olduğunu" bildirdi.

Kararla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince 27 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildiriliyor.

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