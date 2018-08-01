Köpeğini kurtarmak için kanalizasyon çukuruna atladı! Sonrası korkunç...

Olay İngiltere'de meydana geldi. Terierr cinsi Bramble isimli köpek kayboldu. Sahipleri köpeğin kanalizasyon çukuruna düştüğünü fark ettiler.
Köpeğin sahibi 59 yaşında Tony Stevens köpeği çıkarmak için kanalizyon çukuruna girdi ancak ayağı kayınca olanlar oldu.
Bacağını ve bileğini kıran Stevens da köpekle birlikte çukurda mahsur kaldı. Eşi Karen acil servisi aradı ve köpek ile sahibini kurtarmak için 30 kişilik kurtarma ekibiyle 14 araç seferber edildi.
Lağım suyuna bulanan Bramble önden merdivenle kurtarıldı. Köpeğin ardından kurtarılan Stevens hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Köpek ve kahraman sahibin hayati riski bulunmuyor.
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