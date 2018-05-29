Köpek balığı balonunu ‘Türk casusu’ sandılar

Ermenistan’ın Türkiye sınırındaki Nor Amasia Köyü’nde bulunan köpekbalığı şeklindeki balon, “Türkiye’nin casusluk için gönderdiği” sanılarak güvenlik güçlerine teslim edildi.
Gazete Habertük'ün haberine göre bazı ulusal yayın kuruluşları, üzerinde basit bir kamera olan balonun Türkiye’den “keşif” için gönderildiğini iddia etti. Ancak istihbarat yetkilileri, balonun basit bir oyuncak olduğunu açıkladı.
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