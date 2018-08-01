Greg Manteuful isimli Amerikalı adam köpekleri çok seviyordu. Köpeği ayağını sadece "yaladıktan" hemen sonra kan enfeksiyonu geçirdi. Ailesi ve sağlık görevlileri, enfeksiyonun ne kadar hızlı yayıldığına inanamadılar.

Köpek sevgisi bacaklarından etti!

1 / 9 Yapılan kan testleri sonucunda adamın "kapnocytophaga" adı verilen bakterinin neden olduğu bir enfeksiyona yakalandığı ortaya çıktı. Enfeksiyon sonucu Manteful bacaklarından oldu.

2 / 9 Genç kadın, kocasının doktorlara "İhtiyacınız olanı alın ama beni yaşatın" diye konuştuğunu aktardı.

3 / 9 Hastalık uzmanı Dr. Silvia Munoz-Price şunları söyledi: “Bu tip bakteriler köpeklerin tükürüğünden geliyor. Kanındaki bu enfeksiyon, vücudunda çok ciddi bir şeyi tetikledi. Enfeksiyon Greg'in kan basıncının düşmesine ve bacaklarındaki dolaşımın hızla azalmasına neden oldu. Bazen dolaşım o kadar azalır ki kollar ve bacaklar işlevini yitirir."

4 / 9 Enfeksiyon ölümcül olduğu için, sağlık görevlileri eninde sonunda bacaklarını kesmek zorunda kaldılar.

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7 / 9 Bir köpek yaladı, hayatı karardı... Muhtemelen ilk kez duyacağınız bu tuhaf olay dünyayı şaşkına çevirdi.

8 / 9 Greg Manteuful isimli Amerikalı adam köpekleri çok seviyordu. Köpeği ayağını sadece "yaladıktan" hemen sonra kan enfeksiyonu geçirdi. Ailesi ve sağlık görevlileri, enfeksiyonun ne kadar hızlı yayıldığına inanamadılar.