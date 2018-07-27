Kore Savaşı'nda ölen Amerikan askerlerinin kemikleri iade edildi

65 yıl önce ateşkes anlaşmasıyla sona eren savaşta en az 35 bin Amerikan askeri ölmüştü.Kuzey Kore,1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarını ABD'ye iade etti. Kalıntıların iadesi Singapur'da düzenlenen ABD – Kuzey Kore zirvesinde kararlaştırılmıştı. Ateşkes anlaşmasının 65. Yıl dönümünde savaşta ölen askerlerin tabutları bir Amerikan askeri kargo uçağıyla Kuzey Kore'nin Wonsan kentindeki Kalma Havaalanı'ndan Güney Kore'deki Amerikan askeri üssüne götürüldü.

Kaç askerin kemiklerinin ABD'ye teslim edildiği açıklanmadı. ABD geçen ay savaş sırasında ölen askerlerin kalıntılarının iadesi için Kuzey Kore sınırına tabut göndermişti. Bazı kaynaklarca ABD'nin 215 tabut göndermeyi planladığı belirtilirken, diğer kaynaklardan Kuzey Kore sınırına sadece 55 tabutun geldiği öğrenildi. Askerlerin Hawaii'deki tıp laboratuvarına gönderilmesinden önce Çarşamba günü resmi bir iade töreni yapılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Amerikan askerlerinin tabutlarının pek yakında ülkeye getirileceğini duyurdu ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'a teşekkür etti.

Kore Savaşı'nda 35 binden fazla Amerikan askeri ölmüştü. ABD Savunma Bakanlığı 5 bin 300'ü Kuzey Kore'de olmak üzere savaşta ölen 7 bin 700 askerin kayıp olduğunu duyurmuştu. Kuzey Kore 200 askerin kalıntılarını iade edebileceklerini açıklamıştı.

DW, afp/AG, BÖ

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